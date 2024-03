中保科每股配5.2元現金 智慧城市展將秀AI人工智慧實績

每年幾乎是全亞洲焦點也是智慧城市展區最大規模的中保科技今年也以「智慧城市開創者 WE ARE THE FUTURE」為主題,展現近年來超前部署 AI 雲端無人機的 AIoT 實力。透過中保科技獨家開發的 AI 影像監控平台,幫城市治理者從海陸空三個領域,提供 24 小時無人化的全天候守護力,並助力全台各縣市政府發展智慧治理的亮眼實績應用,智慧城市展上將展示與台北市消防局合作打造的無人機勘災服務,這也是將是台灣科技保全業首次利用無人機進行救援的科技創新,象徵中保科助攻消防科技救災再邁入一個新紀元。