中保科每股配5.2元現金 智慧城市展將秀AI人工智慧實績

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-03-12 20:07

中保科 (9917-TW) 今 (12) 日董事會通過最新財報，中保科 112 年合併營收來到 170.74 億元，比 111 年度同期淨增加 17.16 億元，成長 11.18% ；合併營業利益為 26.40 億元，較 111 年同期淨增加 1.76 億元，成長 7.16 %；合併稅後淨利 26.22 億元成長 0.54%，每股稅後盈餘 (EPS) 達 5.85 元，2023 年合併營收及營業利益均雙雙改寫歷史新高，董事會中也通過配發現金股利 5.2 元再創新高 。

此外，中保科技也將在 3 月 19 日智慧城市展中，展出 AI 人工智慧驅動的智慧城市實績應用服務，從雲端無人機到智慧停車場、以及 AI 智慧園區，將成為 2024 年營運三大引擎動能。

2023 年臺灣經濟面臨內需強勁但投資與出口疲弱的挑戰，主計處公布台灣 2023 年全年經濟成長率也再度下修，概估為 1.4%，寫下 14 年新低紀錄，但中保科技表現均繳出漂亮成績單，2023 年合併營收及營業利益均雙雙改寫歷史新高，中保科技 12 日董事會更通過配發現金股利 5.2 元的決議，再創歷史新高，這凸顯了中保科連續 36 年來穩定的配息政策，持續回饋股東及投資大眾。

中保科技表示，隨著 ESG、淨零碳排已成為全球趨勢，中保科技集團將長期持續落實 ESG 永續議題，並將多年累積的智慧城市經驗結合 AI 人工智慧，並將在 2024 年亞洲最大智慧城市展秀出最新實績

每年幾乎是全亞洲焦點也是智慧城市展區最大規模的中保科技今年也以「智慧城市開創者 WE ARE THE FUTURE」為主題，展現近年來超前部署 AI 雲端無人機的 AIoT 實力。透過中保科技獨家開發的 AI 影像監控平台，幫城市治理者從海陸空三個領域，提供 24 小時無人化的全天候守護力，並助力全台各縣市政府發展智慧治理的亮眼實績應用，智慧城市展上將展示與台北市消防局合作打造的無人機勘災服務，這也是將是台灣科技保全業首次利用無人機進行救援的科技創新，象徵中保科助攻消防科技救災再邁入一個新紀元。

中保科技表示，2024 年智慧城市展六大重點展區，分別是新趨勢的複合式 AI 智慧園區平台、智慧樓管、行動照護救援、家庭守護、中保無限 + SOS、無人化智慧餐飲服務，以及 AI 無人機勘災創新應用，這些應用都是解決缺工、落實 EGS、以及幫政府企業降成本三個痛點需求下的創新解決方案，並實際展演如何運用 AI 人工智慧結合物聯網，提供安防與智慧城市治理的各種應用場域！

最受注目的是由科技保全業首創的無人機救災應用，這是中保科技與台北市消防局合作成功進行無人機設備展演概念驗證 POC，已經在農曆年前於社子島中洲河濱公園籃球場完成「火場勘查模擬」、「消防水源定位」指引以及「水域精準救」三項 POC 演練，台北市消防局莫懷祖局長更親自領軍，現場共同見證未來無人機救災的突破性應用，這也是將是台灣首次利用無人機進行救援的科技創新。

此外，中保科技 ESG 論壇也 3 月 19 日也同步隆重登場，行政院副院長鄭文燦也將蒞臨中保科技展場與中保科技董事長林建涵對談 打造韌性永續智慧城市政府與產業的創新，探討如何利用當今 AI 科技打造智慧城市的新策略與藍圖。