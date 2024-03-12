〈台股盤後〉鴻海振臂高呼 收漲188點 反攻2萬點重燃信心
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-03-12 14:16
台股今 (12) 日開低走高，由權值股領軍帶頭衝，包括台積電、鴻海、日月光投控、台達電等都勁揚，另外散熱與航空族群也有所表態，帶動台股上漲，終場漲 188.47 點或 0.96%，以 19914.55 點作收，距離 2 萬點大關不到 100 點，成交量放大至 4555.71 億元。
觀察今天權值股表現，台積電 (2330-TW) 開低走高，終場上漲 4 元，漲幅約 0.52%。鴻海 (2317-TW) 漲勢最凌厲，強漲 9.5 元，漲逾半根停板，漲幅 8.68%，終場收 119 元站上波段新高，寫下 9 個月以來新高。
另外，日月光投控 (3711-TW) 漲 2.27%，台達電 (2308-TW) 漲 1.46%。不過聯發科 (2454-TW) 則修正整理，跌 0.82%。
散熱族群同樣走揚，奇鋐 (3017-TW)、雙鴻 (3324-TW)、鴻準 (2354-TW)、協禧 (3071-TW)、尼得科超眾 (6230-TW)，以及元山 (6275-TW) 紛紛亮燈漲停，其中雙鴻續刷新天價來到 690 元，其他如力致 (3483-TW)、建準 (2421-TW) 漲逾 2%。
航空族群今天也有表現，台灣虎航 (6757-TW)3.53%，長榮航 (2618-TW) 漲 2.35%，華航 (2610-TW) 則漲 1.79%。
個股方面，包括昆盈 (2365-TW)、台通 (8011-TW)、耿鼎 (1524-TW)、東陽 (1319-TW)、迎廣 (6117-TW)、潤隆 (1808-TW)、鈺德 (3050-TW)、麗臺 (2465-TW) 等都強攻漲停。
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