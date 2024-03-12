〈台股盤後〉鴻海振臂高呼 收漲188點 反攻2萬點重燃信心

台股今 (12) 日開低走高，由權值股領軍帶頭衝，包括台積電、鴻海、日月光投控、台達電等都勁揚，另外散熱與航空族群也有所表態，帶動台股上漲，終場漲 188.47 點或 0.96%，以 19914.55 點作收，距離 2 萬點大關不到 100 點，成交量放大至 4555.71 億元。