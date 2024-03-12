〈台股盤中〉鴻海領軍帶頭衝 翻紅強漲150點站穩五日線
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-03-12 11:36
台股今 (12) 日開低走高，包括半導體、電子代工、散熱等電子股群起上揚，推升大盤翻紅、反彈 150 餘點，站回 19800 點，最高達 19890 點，站穩五日線大關，成交量預估 4500 億元，較昨日增加。
權值股大致走揚，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 小漲表態，五日線失而復得，鴻海 (2317-TW) 續強，飆漲超過 5%，最高達 115.5 元，企圖挑戰前高 116.5 元，創下九個月來新高，聯發科 (2454-TW) 則小幅修正。
另外，權值股日月光投控 (3711-TW)、台達電 (2308-TW) 也都有 1% 以上的漲幅，聯電 (2303-TW)、金控雙雄、台塑四寶也都上漲表態，為大盤走勢增溫。
AI 概念股今日再度成為市場焦點，散熱雙雄奇鋐 (3017-TW)、雙鴻 (3324-TW) 強勢上攻，尤其雙鴻亮燈漲停，再寫歷史新高價，漲勢相當強勁，其他如緯創 (3231-TW)、祥碩 (5269-TW)、廣運 (6125-TW) 都獲買盤青睞。
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