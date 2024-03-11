股票型ETF單周淨流入172億美元 台股蟬聯亞股吸金王

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-03-11 15:52

上週外資於亞股持續偏多操作，美股科技股表現強勢同步鼓舞亞洲科技股表現，過去一週台股獲外資大買 30.74 億美元淨買超蟬聯亞股吸金王寶座，印度市場也獲 6.57 億美元外資資金回補，南韓、印尼、菲律賓股市均獲淨買超，馬來西亞、泰國與越南股市則遭淨賣超。

聯準會主席鮑爾釋出鴿派訊息，歐洲央行會議如期維持利率不變、官員並暗示可能於四或六月降息，主要央行降息預期推動全球多國股市續創新高價位，債市也受惠殖利率回落而走揚。

就資金流向而言，過去一週整體股票型 ETF 獲得 172.22 億美元資金淨流入，主要為全球市場獲 55.63 億美元、中國獲 39.3 億美元、美國獲 35.67 億美元淨流入，日本與新興市場分別獲 20.13 億美元與 1.06 億美元淨流入，但亞太與歐洲市場遭 11.24 億美元與 1.97 億美元資金淨流出。在產業 ETF 部份，近週淨流入前三大產業為不動產、醫療保健、原物料；淨流出金額最高的產業為科技，其次為金融與公用事業。

富蘭克林投顧表示，歷經今年以來強勁漲勢，美股 3/8 盤中創高後遭逢獲利調節賣壓而收黑，短線關注本波領漲的 AI 股震盪中能否獲得低接買盤及技術面均線支撐，預期 3/18~21 輝達將舉辦 2024 GTC 大會，聚焦 B100 晶片發表，應有助維繫多頭信心。著眼 AI 發展仍在初期階段，終端客戶需要更多優化的 AI 運算平台和整體 IT 解決方案，將帶動科技股營運及股價表現，短線震盪無礙中長期多頭格局。

富蘭克林投顧建議：已進場科技產業型基金者續抱，空手者可趁短線震盪時分批加碼，並可搭配評價面相對較低且有併購題材驅動的生技產業型基金，留意可望受惠殖利率回落的基礎建設、氣候變遷及美國中小型股票型基金的補漲機會。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森．柯堤斯表示，AI 可能成為下一個大型技術平台，其重要性可與網路、行動通訊、雲端相提並論，若 2023 年是硬體建置年，則 2024 與 2025 年將是 App 和軟體年。我們目前正處於第四次工業革命的開端，科技七雄正受益於更便宜的資本，並利用它在新領域中建立有競爭力的護城河，預期科技七雄將保持強大的競爭地位，也預期未來將有更多新公司加入五兆美元市值俱樂部。

富蘭克林坦伯頓生技領航基金經理人依凡 ‧ 麥可羅表示，隨宏觀經濟環境趨於穩定，聯準會 2024 年甚至即將轉為降息，有助減輕生技公司的經營壓力，對 2024 年生技產業的前景也變得更加樂觀，生技股評價具吸引力，存在顯著上行空間，而隨專利懸崖 (Patent Cliff) 逼近和《降低通膨法案 (IRA)》威脅到未來營收，預計大型製藥公司將繼續透過併購來增強和深化產品線。