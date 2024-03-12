434萬人瘋買17檔台股高息ETF 總規模破1兆元
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-03-12 09:58
台股高息 ETF 近來掀起募集熱潮，既有的高息 ，ETF 受益人與規模也持續攀升，統計至 3 月 8 日止，今年以來 17 檔受益人增加 46 萬 8835 人，規模增加 1773.32 億元，使得總受益人來到 434 萬 8863 人、總規模 1.03 兆元，相較 56 檔台股 ETF 總體數字來看分別占了 67%、64%。
進一步觀察這 17 檔高息 ETF 表現，今年來受益人增加最多的前五名分別是 00919、00929、00878、0056、00927，規模增加最多部份是 00919、00929、0056、00878、00918。
再以今年來績效表現來看， 00919 上漲 16.58% 表現最佳，其他前五名分別為 00730 上漲 12.05%、00900 上漲 11.47%、00927 上漲 11.43%、00915 上漲 10.05%。
群益台灣精選高息 ETF 基金經理人謝明志表示，台灣投資人對於存股的需求熱度不減，台股高股息 ETF 越來越受投資人青睞，認為是以存股為目的，參與台股行情的極佳工具。目前市面上共有 17 檔高息 ETF 可供選擇，投資人可依照不同理財目的需求以及配息時間搭配做選擇。
謝明志進一步指出，儘管大盤 2 萬點高檔遇壓，若從存股的角度來看，指數跌勢也創造出新的契機，存股族可利用台股逢低布局，增加存股張數與減低持有成本。穩健投資人可以台股高息 ETF 為核心配置穩固資產，參與台股中長期投資契機。
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