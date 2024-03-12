三大法人買盤齊歸隊 外資、投信聯手換檔敲進鴻海4.1萬張

台股今 (12) 日開低走高，由鴻海帶頭領漲，帶動台股大盤指數勁揚，終場漲 188.47 點，以 19914.55 點作收，距離 2 萬大關不到 100 點。三大法人今天合計買超 163.47 億元，外資與投信皆青睞鴻海，聯手大買 4.1 萬張。