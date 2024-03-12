三大法人買盤齊歸隊 外資、投信聯手換檔敲進鴻海4.1萬張
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-03-12 16:47
台股今 (12) 日開低走高，由鴻海帶頭領漲，帶動台股大盤指數勁揚，終場漲 188.47 點，以 19914.55 點作收，距離 2 萬大關不到 100 點。三大法人今天合計買超 163.47 億元，外資與投信皆青睞鴻海，聯手大買 4.1 萬張。
觀察今天三大法人籌碼動向，三大法人同站買方，外資回頭買超 58.11 億元；投信買超 8.82 億元，呈現連 8 買；自營商則買超 96.54 億元，三大法人合計買超 163.47 億元。
外資今天最青睞長榮航，買超 3.8 萬張，鴻海則為外資買超第二名，買超 3 萬張。此外，外資也買超聯電 1.2 萬張，台企銀 1.1 萬張，開發金 1 萬張，長榮 1 萬張，寶成 1 萬張，神達 9773 張，中環 9547 張，廣達 8910 張。
外資今天調節群創 1.3 萬張，成外資賣超第一名。另外也賣超大同 9476 張，仁寶 9435 張，佳世達 8730 張，亞力 8580 張，光寶科 6274 張，南亞科 6153 張，華通 5382 張，燿華 4949 張，以及華城 4431 張。
投信買超方面，投信今天同樣青睞鴻海，買超 1.1 萬張。另外，也加碼中信金 3868 張，聯電 2937 張，聯強 1868 張，長榮 1636 張，世紀鋼 1600 張，神基 1583 張，晶技 1446 張，群光 1356 張，大聯大 1208 張，以及長榮航 1205 張。
投信賣超部分，台光電遭調節 4525 張，成投信賣超第一名。同時也賣超金像電 2566 張，文曄 1726 張，采鈺、華碩、新光鋼、智原、群創、旺宏，以及矽格皆進到投信賣超前十名。
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