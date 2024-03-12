網友熱議！中國存款利率高達10%

鉅亨網新聞中心 2024-03-12 16:10

在中國存款利率不斷下行背景下，近日「利率高達 10% 的存款商品」在社交平台洗版，怎麼回事？

據《21 世紀經濟報導》報導，「跨境理財通」2.0 版本在 2 月 26 日正式啟動，多家銀行推出的高息美元存款商品受投資人關注。

「渣打香港」微信公眾號發布的消息顯示，自 2 月 26 日起自 3 月 28 日，特選「跨境理財通」客戶以 10 萬港元或以上等值新資金兌換人民幣至美元並以指定資金開立美元定期存款，可享受 1 個月 10% 的年利率、3 個月 6% 的年利率優惠。

「工銀亞洲」微信公眾號顯示，2 月 26 日至 3 月 31 日，合資格客戶以「跨境理財通」南向通賬戶通過手機銀行辦理存款可享特惠年利率，其中存款金額 1,000 美元或以上的 1 個月定期存款利率為 10%，3 個月為 7%。

「中國建設銀行亞洲」微信公眾號顯示，「跨境理財通」客戶辦理 1 個月、3 個月、6 個月的美元定存，可享 10%、7%、6.5% 的優惠年利率。

據《中國證券報》不完全統計，這些銀行推出的美元存款利率大多期限較短，以 1 個月、3 個月、6 個月為主，存款利率介於 6%～10%，略高於上述銀行同期普通美元存款利率。

據《每日經濟新聞》報導，深圳某國有銀行理財經理表示，近期客戶密集來咨詢開戶，手續辦理需要 1～2 周左右的時間，預約客戶目前已經排到 3 月中旬了，搶購「拚手速」。

「有很多的客戶來咨詢，前來預約開戶的客戶已經排隊排到 4、5 月份了。」另有中國銀行理財經理表示。

招聯首席研究員董希淼表示，目前在香港出現的超高利率存款商品，並非針對所有客戶，而是「跨境理財通」南向通客戶才可以申請，期限一般為 1～3 個月。這是銀行推出的短期促銷措施，不具有普遍性。