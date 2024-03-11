路透：中國監管機構要大型銀行加大對地產商科萬支撐力道

鉅亨網編譯段智恆 2024-03-11 22:10

直接了解此事的消息人士表示，中國國務院正在協調對萬科的支持，還稱已要求金融機構迅速採取行動。

中國政府正忙於穩定處於債務危機陣痛的房地產行業，其支持措施包括加強對某些專案開發商的融資力道。債務危機的特徵是，中國最大的房地產公司紛紛違約。

與上述兩家開發商不同，萬科有政府的支持，深圳市國有資產監管機構控股的深圳地鐵 (Shenzhen Metro) 持有萬科 33.4% 的股份。

分析師說，它也是僅有的幾個被國際信用評級公司評為投資級的中國房地產開發商之一，因此任何債務償還問題都可能打擊市場信心。

然而，穆迪 (Moody’s) 周一晚些時候撤銷了萬科的「Baa3」發行人評等並列入「考慮下調」名單。標普表示，這項評等調整行動反映出對萬科恢復銷售和改善融資管道能力的擔憂。

由於流動性擔憂日益加劇，投資人一直在拋售這家中國銷售額第二大開發商的股票。但在路透的報道之後，萬科在深圳上市的股票上漲 3.1%，至每股人民幣 9.46 元，為上周二以來的新高，而其在香港上市的股票則上漲 3.4%，至每股 5.71 港元。滬深 300 房地產指數上漲 3.3%，恆生內地房地產指數上漲 1.8%。

據悉，監管機構與金融機構和債權人會面，但未透露具體時間。其中一位消息人士透露，銀行要確保 (萬科) 融資，保險公司要延長民間債務的到期日，(各方)要保證公共債券的償還。

對於上述報導萬科拒絕置評，而中國國家金融監督管理總局和國務院新聞辦公室沒有回應置評請求。

港保誠證券 (Prudential Brokerage) 副董事 Alvin Cheung 表示：「中央政府希望表現出積極拯救市場的姿態。它正在放鬆管制，所以銀行也應該放鬆管制」。Alvin 指出，恒大違約後，當局無法穩定市場，如果萬科在碧桂園之後違約，市場將沒有信心，也沒有新的流動性。