加密通訊軟體Telegram用戶突破9億 傳考慮在美IPO

鉅亨網編譯段智恆 2024-03-11 23:00

根據英國《金融時報》(FT)周一 (11 日) 援引知情人士消息報導，主打隱私和資訊安全的即時通訊應用程式 Telegram 正朝著美國上市之路邁進。

根據 FT 報導，創辦人杜洛夫 (Pavel Durov) 在他自 2017 年以來首次公開採訪中透露，該應用程式目前擁有 9 億用戶，隨著兩年前引入廣告和付費訂閱服務，正在賺取「數億美元」的收入。

杜洛夫表示公司希望能在明年甚至今年獲利，而推出付費服務的主要原因是為保持獨立。他也透露，潛在投資機構給公司目前的估值超過 300 億美元，但他不打算否決打包出售 telegram，而試圖尋求首次公開募股 (IPO)。

杜洛夫對 FT 表示：「我們認為 IPO 有利於使 Telegram 價值民主化。」

Telegram 全職員工約 50 名，曾經主要服務於加密貨幣社群，但如今已成為政府機構等注重資訊安全的行業的首選通訊工具。

有知情人士透露，一旦 Telegram 獲利且市場條件有利，該公司很可能會在美國上市。 Telegram 2021 年曾發行 10 億美元債券，去年又完成 7.5 億美元和 2.7 億美元兩筆融資，共籌集約 20 億美元債務融資。

如果 Telegram 在 2026 年 3 月底前上市，債券持有人將能以 IPO 發行價的 10% 至 20% 折價轉換為股權，為該公司在該日期前上市提供動機。

杜洛夫表示，IPO 時 Telegram 可能會效法 Reddit，向忠實用戶分配一部分股份。他也透露，公司正在探索推出人工智慧 (AI) 驅動的聊天機器人，或許將透過一輪小規模 Pre-IPO 融資來為此提供資金。