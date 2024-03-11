本土唯一 國泰世華私銀5度蟬聯台灣最佳私銀

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-03-11 13:28

國泰世華私人銀行業務再度傳來好消息！知名媒體《亞洲私人銀行家》(Asian Private Banker) 連續 5 年將國泰世華私銀選為台灣 2023 最佳私人銀行，為國內本土銀行中唯一榮膺此獎肯定的業者；此外，國泰世華也已獲金管會同意續辦高資產客戶新財管方案 (財管 2.0)。

國泰世華私人銀行執行長傅伯昇表示，面對投資需求具高度明確性、追求穩健增值的高資產客群，私銀除了提供客製化的投組建議，還需要擁有足夠多元的資產工具來協助靈活配置。為此，國泰世華私銀早在 2019 年成立「私募另類投資商品專家團隊」，網羅擁有十數年金融產業資歷，且具備國際資本市場投資經驗的成員加入。

傅伯昇進一步指出，去年率先引進台灣銀行業者中首檔以信託方式受託投資「未具證投信基金性質」的境外基金；同年更增設「專責投組團隊」，專門為每位客戶制訂最適宜的投組策略，讓其享有更即時與完整的全方位投資組合諮詢服務，以滿足高資產客戶日益提升的全面性諮詢需求。

傅伯昇強調，國泰世華私銀規模逐漸壯大，如今於台灣、香港及新加坡皆設有服務據點，未來將持續建置更完善與全面的私銀服務品質，讓台、港、星客戶皆能享有更精緻的頂級金融服務體驗。

隨著通膨逐漸降溫、緩步降息的訊號浮出，今 (2024) 年整體經濟動能可望更為明朗。然而，今年迎來全球選舉年，地緣政治風險恐進一步升溫，高資產客群在進行資產配置時，將更加仰賴合作的金融單位可以給予即時、正確又完整的市場資訊進行輔助。