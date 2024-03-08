國泰金奪單月獲利王 前2月純益突破200億元 EPS 1.41元

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-03-08 19:40

國泰金 (2882-TW) 今 (8) 日公布 2024 年 2 月稅後純益 109.9 億元，無懼農曆年工作天數少影響，較 1 月成長，更奪下單月獲利王寶座，累計前 2 月稅後純益 203.9 億元，年增 3.78 倍，EPS 為 1.41 元。國泰金指出，今年以來各子公司核心業務動能強健，獲利表現亮眼，國泰世華銀行、國泰證券及國泰投信累計稅後純益續創歷史新高紀錄。

國泰金說明，國泰人壽 2 月稅後純益 75.2 億元，累計稅後純益 122.4 億元，主要反映資本利得及經常性收益挹注。今年以來金融市場回暖，公司投資操作平穩，保險本業營運穩健，整體財務表現亮眼。2 月初年度保費 (First Year Premium) 及初年度等價保費 (First Year Premium Equivalent) 分別為 57 億元及 36 億元。

2 月受惠美國企業財報獲利表現優於市場預期，激勵股市大幅上漲，國壽掌握波段操作，伺機實現資本利得；另外，市場修正對 Fed 降息預期，帶動美元反彈，台幣兌美元單月貶值 0.9%，匯兌利得有助緩和避險成本壓力，加以經常性收益持續挹注，帶動整體獲利表現。在資本方面，2 月淨值比逾 8%，RBC 亦遠高於 300%，資本水準維持強健，清償能力無虞。

國泰世華銀行 2 月稅後純益 31.5 億元，累計稅後淨利 71.2 億元，年成長 15%。升息循環帶動外幣商品利率走升，持續佈建外幣有價證券部位，帶動淨利收穩定成長。

國泰世華銀行受惠基金及長年期繳保險商品銷量上升，財富管理收益成長動能強勁，信用卡簽帳金額亦穩步增加，帶動整體淨手收大幅成長。主力信用卡產品 CUBE 卡新戶增加，累計流通卡數逾 600 萬張，動卡率亦表現良好。截至 2 月底逾放比率為 0.12%，備抵呆帳覆蓋率為 1370%，資產品質維持穩健。

其他子公司方面，國泰產險 2 月稅後純益 1 億元，累計稅後純益較去年同期大幅成長 47% 達 5.6 億元，為歷年同期次高紀錄。國泰證券 2 月稅後純益 2.2 億元，累計稅後純益 5.4 億元，年成長 98%，並創下同期獲利歷史新高。