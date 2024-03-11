元富證投資論壇22日登場 解析降息、原物料和台股後市
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-03-11 13:40
新光金控 (2888-TW) 旗下元富證券今 (11) 日表示，子公司元富期貨首度攜手元富投顧和元大投信，將於 3 月 22 日舉辦免費的投資論壇，分享聯準會降息預期、台股布局商機等投資人聚焦的熱門內容。
此次元富證舉辦的投資論壇中，將解析 2024 年最新油、金、產能趨勢變化，以及美台經濟及金融市場的展望與策略，為投資人掌握絕佳投資時機。
元富期貨表示，近期受美元疲軟和中東緊張局勢加劇的推動，金價創歷史新高，除了黃金的避險吸引力外，全球也關注亞洲市場對貴金屬持續不斷的需求，增強黃金作為首選避險資產的地位。
而通膨危機是否將捲土重來，永續減碳等議題，持續影響著全球經濟與產業，2024 年是否會再次出現未知的黑天鵝事件，增添了市場的不確定性。
至於降息何時啟動，也成為市場關注的焦點，面對 2024 年美中關係緊繃、地緣政治風險提高，元富預測，全球經濟將繼續面臨多重挑戰。
元富投顧研究團隊陣容堅強，負責台、美、歐、中、日五大區域經濟研究，以及股、匯、債資產配置，連續三年獲得 CMoney 金曜獎最佳研究報告盈餘預估準確獎第一名，透過精準掌握股市投資趨勢等分析看法，對法人及元富證券客戶均有極大影響力。
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