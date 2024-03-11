元富證投資論壇22日登場 解析降息、原物料和台股後市

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-03-11 13:40

新光金控 (2888-TW) 旗下元富證券今 (11) 日表示，子公司元富期貨首度攜手元富投顧和元大投信，將於 3 月 22 日舉辦免費的投資論壇，分享聯準會降息預期、台股布局商機等投資人聚焦的熱門內容。

此次元富證舉辦的投資論壇中，將解析 2024 年最新油、金、產能趨勢變化，以及美台經濟及金融市場的展望與策略，為投資人掌握絕佳投資時機。

而通膨危機是否將捲土重來，永續減碳等議題，持續影響著全球經濟與產業，2024 年是否會再次出現未知的黑天鵝事件，增添了市場的不確定性。

至於降息何時啟動，也成為市場關注的焦點，面對 2024 年美中關係緊繃、地緣政治風險提高，元富預測，全球經濟將繼續面臨多重挑戰。