〈台大校園徵才〉跨界人才需求高 國泰金數位科技職缺破500歷年最高

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-03-02 16:04

國泰金控 (2882-TW) 今 (2) 日參與今年台大校園徵才博覽會，針對金融科技、人工智慧、永續金融等趨勢浪潮，今年以數據、雲端、軟體工程等數位科技職缺備受關注，並擴大向非傳統金融本業的跨界人才招手，如醫學、綠能、消防、土木工程等領域招募，以滿足多元金融場景業務需求，充分展現國泰對跨界人才不設限的態度。2024 年國泰金控暨五大子公司人壽、銀行、產險、證券、投信預計招募逾 7,000 名內外勤職缺，橫跨五大職系包含有 47 名儲備幹部、數位科技、財投精算、營運企劃與業務菁英等，其中數位科技人才需求逾 500 位為歷年最 高，成為今年度徵才一大亮點。

為迎戰多變局勢及創建最佳金融服務場景，國泰在數位科技人才佈局上加速邁進，因應 AI 技術應用與治理、數據上雲、區塊鏈、Web3、金融醫療、用戶整合體驗與東南亞數位消金等新興領域發展，國泰今年度廣招逾 500 位數位科技人才，需求更勝以往，以助攻未來策略發展。

根據「2024 00 世代職場大調查」 00 世代被認為是科技數位能力更好的一代，卻是各世代中最擔心被 AI 取代工作、最科技恐慌的一代。對此國泰金控總經理李長庚表示，這一代畢業同學們面臨一個有趣的問題是 AI 當道，投資界如果手中股票沒有 AI，聽說只有悲哀；上班族如果不懂 AI，就怕自己的職涯嗚呼哀哉！所以職場選擇非常重要，要選擇能夠提供跨領域、跨產業、跨國界學習機會的職場平台，這個才是將來不用擔心 AI 的關鍵。同學們現在的選擇不是只有一份工作，這個工作會關係到未來的職涯發展，也攸關到未來人生的生活樣態。

金融是一個高知識含量的行業，金融場景無所不包，國泰是重視永續發展的一個集團，所以我們需要各方面專長的人才加入，大家共構一個可以跨領域、跨產業、跨國學習的平台，這是一個相互增長過程。而國泰在發展過程中，就提供了愈來愈寬廣的職域發展、愈來愈寬廣的金融場景，所以我們今年開出來不再只是傳統財經領域，包括連土木工程，包括數位科技，連消防電機，我們都歡迎。

國泰數位用戶已突破 880 萬人，很早就投入 AI 技術應用，透過核心技術與數據提升風控、營運、消費者體驗等價值，並於 2023 年公開 AI 治理框架。另作為金融業上雲先行者，國泰制定上雲原則及相關辦法，系統性協助子公司上雲，以拓展金融生態圈場景，應用於區塊鏈、Web3 生態發展、金融醫療或綠色金融等業務範疇，皆成為業界領先指標。這些龐大的基礎建設和數位工程，也創造多項重點職缺，包括雲端數據管理師、資料科學分析師、商業數據分析師、核心系統開發工程師、用戶體驗設計師等，成為 Fintech 領域最佳職涯舞台。

跨界人才需求比以往更多元，是今年的另一個亮點。國泰產險針對多元場景的保險領域，例如損害防阻工程師，或是火險、工程險、車險之核保及理賠人員的技術背景需求，特別點出土木工程、環境安全衛生、消防、機械工程或其他理工背景跨領域人才的高度需求，以滿足國泰產險在新興場景保險領域風險評估的需求。國泰人壽在數位轉型的浪潮下，保險科技、創新保單的出現，亦歡迎公共衛生或醫學背景加入商品精算單位。國泰投信將數位能力納入各項職缺招募的評選範圍，歡迎具備 AI、RPA 或數位應用經驗的人才加入，目前投資跟 IT 團隊集結來自科技業、電商界、媒體代理商，甚至自己研發區塊鏈，經歷過創業磨練的多元斜槓人才。另因應綠色金融趨勢，國泰世華銀行也點出對責任投資、環境風險管理、永續融資產品人才的需求，歡迎具企業永續管理師證書、相關永續報告書經驗或擁有碳盤查數據資料分析能力的多元跨界人才加入。