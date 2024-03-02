〈台大校園徵才〉國泰金李長庚看好營運平穩向上 今年發股利空間更大

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-03-02 16:24

台大校園徵才博覽會今 (2) 日登場，國泰金控 (2882-TW) 總經理李長庚指出，雖然壽險業面臨接軌 IFRS17 與 ICS 變數較多，但今年可望跟隨景氣平穩向上；對於多家金控、銀行業者釋出加發股利議題，李長庚也透露，國泰今年發股利的空間比去年更大，投資人可以期待。

對於今年景氣展望，李長庚受訪時表示，多數機構預測景氣平穩向上，壽險業將在 2026 年接軌 IFRS 17 及 ICS，主管機關有很多在地化措施，預期這一、兩年接軌會產生一些變數。不過，李長庚進一步指出，兩年後接軌，營運可望更加穩定，隨著景氣平穩向上。

談及股利政策議題，李長庚透露，根據財務長的說法，「今年發股利的空間比去年更大」，因此，還是可以期待多發，不過，去年財報尚未出爐，股利政策也須經過董事會同意，目前來看，暫時不用動用資本公積配息。

國泰金偕子公司今年釋出超過 7000 個職缺，對於台積電等科技廠大舉搶才，李長庚對此表示不擔心，因為產業屬性不同，人才樣態也不盡相同，從國家發展來看，台積電持續在國際上發光發熱，能見度很高，每個產業會找到適合自己的人才，國泰目前徵才也很順暢。

至於薪資水準是否比照科技業？李長庚說，會參考市場調查，提供各項薪資、福利，持續吸引數位人才，面對氣候變遷轉型問題，國泰金亦會尋找綠色金融相關人才，如大氣科學等科系，以往可能比較重視減碳議題，現在自然資源也越來越重要，因此，相關科系也會積極廣納人才，金融場景越來越廣泛。