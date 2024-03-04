國泰世華CUBE卡1+N權益奏效 每戶年均消費金額成長逾3成

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-03-04 14:42

國泰世華銀行 2021 年推出 CUBE 卡，開創「一卡抵多卡」的 1+N 權益模式，滿足卡友全方位購物體驗，促使平均每戶年消費金額成長逾 3 成，每月消費筆數年成長也超過 5 成，因此被用戶封為新一代神卡，此外，國泰世華同時以「一卡一帳一 App」的獨家策略，進一步結合 CUBE App，成功深化與卡友的數位互動。

近年網購及電商平台快速發展，海外旅遊更加興盛，民眾重視旅遊及質感生活，看準這波趨勢，國泰世華銀行副總經理陳冠學表示，2024 年信用卡發展有兩大重點，第一是持續經營 CUBE 卡，以「陪卡友走遍世界，為生活重新開機」為目標，並以「1+N」權益模式，依據市場動態與客戶需求，調整權益方案內容，並擴增新權益方案。

同時，持續加碼 CUBE 卡以外的各項信用卡優惠，如 2023 年底嶄新上市的國泰世華長榮航空聯名卡，權益價值提供更多飛航旅行服務，2024 年也將持續觀察消費者需求及市場趨勢，滿足客戶的各項需求，並發展多維度商戶合作模式，透過不同信用卡經營不同客群，攜手大型通路，持續推出創新、多元的業務合作。

第二則是透過 CUBE 生態圈共營，提升客戶價值。國泰世華 CUBE 卡上市逾 2 年，擁逾 600 萬卡友，透過權益自由選的機制設計，引導卡友使用 CUBE App，卡友不僅可在 CUBE App 平台中「主動選擇」習慣使用的消費通路，更有機會體驗到除了信用卡之外的金融服務，如智能投資、保險專區、彈力貸，基金申購等。

根據國泰世華銀行統計，透過「一卡一帳一 App」經營策略，已有八成國泰世華卡友持有 CUBE App，七成卡友持有國泰世華存款帳戶，並有更多金融服務被使用，顯見 CUBE 卡透過科技賦能打破傳統權益回饋模式，並結合 CUBE App 互動平台。