〈房產〉買大樓還是公寓？台北這2區公寓每坪比大樓便宜近20萬元

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-03-06 10:59

在房屋市場中，公寓因屋齡偏高加上沒有電梯等劣勢，平均單價往往會比大樓來得便宜。不過，這兩種住宅產品的價差也會因不同地區的房市狀況而異。據房仲業者統計，2023 年台北市南港區、內湖區的公寓平均單價比大樓產品便宜最多。

而在新北市方面，則是以三峽區、林口區的兩種產品價差最多，兩個行政區的公寓單價都比大樓便宜逾 35%。

據實價登錄資料，2023 年台北市南港區大樓和公寓的平均單價分別為 76.7 萬元和 55.9 萬元，公寓平均單價較大樓低 20.8 萬元，差幅高達 27.1%，是台北市價差最顯著的行政區。其次為內湖區，大樓和公寓的平均單價分別為 72.0 萬元和 52.9 萬元，相差 19.1 萬元，差幅 26.5%。北投區、中山區則是兩種產品的價差最小，公寓相對大樓實惠約 16% 左右。

永慶房屋研展中心副理陳金萍分析，南港區和內湖區由於分別坐擁南軟和內科兩個重要的產業聚落，有效吸引不少上班族購屋於此，加上區域內產業以高科技為主，其購屋族群經濟實力較雄厚，能負擔價格相對較高的大樓產品，因此大樓更受資產相對雄厚的消費者的歡迎，進而推升大樓產品的房屋單價，促使兩行政區大樓與公寓的平均單價差幅較高。

北投區和中山區則是公寓和大樓單價差距最小的兩個行政區，公寓單價分別比大樓便宜 15.5% 和 16.4%。陳金萍指出，北投區位於台北市蛋白區，房市需求相比市中心較小，也使得不管是大樓還是公寓類型產品，價格都相對穩定。因此大樓和公寓兩者產品的價差也相對較小，未有特定產品價格明顯攀高的現象。未來，在北士科題材發酵下，北投區有機會遷入更多高資產族群，帶動大樓和公寓類型產品單價的差距。

而中山區則位處台北市的精華地區，交通路網便捷、生活機能完備，帶動該區房屋市場交易暢旺，因此不管是大樓還是公寓類型產品，都獲得眾多消費者青睞，使得大樓和公寓價格差幅有限。

在新北市方面，2023 年三峽區的公寓和大樓的平均單價分別為 22.6 萬元和 35.8 萬元，單價差距達 37%，是新北市價差最大的行政區。其次是林口區和淡水區，公寓比大樓的平均單價分別便宜 35.9% 和 32.0%。永和區則是兩種產品的價差相對較小，其公寓比大樓單價為便宜不到兩成的 17.6%。

陳金萍指出，三峽區由於北大特區的發展日趨成熟，以及該區房價基數相對較低，購屋者較能承擔大樓產品的價格，因此受不少首購族、退休族群換房置產的青睞，導致三峽區的大樓單價明顯高於公寓，再加上公寓單價較低的緣故，促使公寓單價便宜大樓將近四成。

林口區、淡水區與三峽區相同，在房價相對實惠的基礎上，該二區大樓產品受不少置產族群的喜愛，尤其是淡水區，是雙北少數擁有「2 字頭」大樓單價的行政區，且 2023 年淡水區大樓交易量達 2822 件，等於平均一天成交 8 件，為 2023 年雙北大樓產品最熱銷的行政區，有效帶動淡水區的大樓單價漲幅，進而擴大大樓與公寓的價差幅度。