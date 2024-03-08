全靠台積電今年來貢獻大盤1600漲點 台股市值衝破62兆元

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-03-08 20:08

台股今 (8) 日 2 萬點曇花一現，終場收在 19785.32 點，根據證交所統計，本周累計上漲 849.39 點，漲幅約 4.49%，上市股票總市值達到 62.87 兆元，護國神山台積電 (2330-TW) 市值一舉突破 20 兆元大關，今年以來，台積電已相當於貢獻大盤約 1600 個漲點，股民戲稱「一個人的武林」。

根據證交所統計，3 月 8 日全體上市公司市場總值為新台幣 62 兆 8718.65 億元，單周大增 2 兆 6961.61 億元，增幅約 4.48%。

台積電持續受到外資追捧，今天股價一度逼近 800 元大關，最高來到 796 元，但終場漲幅小幅收斂，上漲 24 元、收在 784 元，仍寫下新天價，市值衝上 20.33 兆元，換算下來，今天相當於貢獻大盤近 190 個漲點。

護國神山撐起台股行情，若觀察今年以來的漲幅，加權指數累計上漲 1800 餘點，台積電累計飆漲近 200 元，相當於貢獻大盤 1600 個漲點，相當驚人。

PGIM 保德信科技島基金經理人孫傳恕指出，這波台股從 2 月 23 日觸及萬九之後，僅花了 10 個交易日大盤就來到 2 萬點，預告了台股在 AI 題材的驅動之下，已經正式展開新的里程碑，不過這波指數強漲主要是由半導體權值股與多檔 ETF 成份股挹注。

雖然台積電今天大漲逾 3%，但有不少中小型股不漲反跌，在上市櫃逾 1800 檔個股中，僅有約 16% 上漲，下跌比例高達 8 成，反映出目前籌碼較為青睞大型股。