海運運價轉強 貨櫃三雄1月營收創1年來新高

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-02-15 18:08

貨櫃三雄今 (15) 日同步公布 1 月合併營收，均創下 1 年以來單月高點，其中，長榮 (2603-TW) 和陽明 (2609-TW) 呈現月增、年增雙成長，年增達 8-10% 左右，萬海 (2615-TW) 則較去年同期減 2.56%。

長榮 1 月合併營收 283.52 億元，月增 19.96%，年增 8.04%，創 2023 年 1 月以來高點。

陽明 1 月合併營收 139.97 億元，月增 31.47%，年增 10.06%，也創下 2023 年 1 月以來高點。

萬海 1 月合併營收 92.52 億元，月增 10.73%，年減 2.56%，則創去年 2 月來高點。

長榮表示，受到地緣政治、年節前出貨等因素影響，近期海運市場運價走揚。

萬海指出，後續將觀察元宵節過後的工廠復工狀況，再進行檢視各航線效益並及時調整，以維持競爭優勢。

陽明說明，由於紅海危機，船隻繞行好望角使航程拉長，帶動整體運費上漲，不過，國際市場供需仍受到地緣政治、極端天氣和中國經濟放緩的影響，全球貿易依然受壓抑，經貿前景充滿不確定性，需審慎應對。