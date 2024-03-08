新ETF募集破千億資金！大量短線資金正在大吃豆腐、宰肥羊

永誠資產管理處 2024-03-08 16:05

新 ETF 募集破千億資金，大量短線資金正在大吃豆腐、宰肥羊

針對高股息成分股的助漲買盤，市場本就積累已久，從 11 月推升至今，但是在近期，尤其 3/7、3/8 達到高峰，為什麼呢？金融市場，唯利是圖！

00939、00940 兩檔 ETF 正在募資，00939 募破 500 億，00940 下週開幕，元大目標至少 600 億，合計突破千億的潛在買盤，要在月底 ETF 上市後，買入成分股。

但問題是，新 ETF 要買的股票是公開資訊，而且規模龐大僅能選中大型股，高股息基本選股變不出新花樣，因此與當前現有高股息 ETF 成分股大量重疊（如下表呈現），因此吸引了短線資金大戶，看到有 1000 億以上的錢必須跟在你屁股後面買，就聯手投信本身助漲的勢力，順水推舟，短線大戶大量集中買超成分股，就是為了後續再轉賣換手吃新 ETF 的資金豆腐，因此市場無論是穩定的法人資金、短線投機資金都集中於此，形成急漲抬高股價。甚至是極短線資金（鎖漲停，隔日沖）都跑來參一咖。

與 00919 相同成分 (標藍底)

與 00929 相同成分 (標藍底)

關鍵數據：市場的漲跌家數連續死亡交叉，非大型股一片綠

3/7、3/8 連續兩日成交量超過 5000 億元，看似火熱的盤勢，重點在一個數據「漲跌家數變化」

連續兩日都是一樣的狀況，附圖就以 3/8 說明，在台積電開高，大股本的 ETF 成分股有大量資金買盤湧入下，指數進而開盤大幅上漲，但漲跌家數連續兩日都在 9:06 即出現死亡交叉 (跌多於漲)，並且日內不斷擴大。自然代表權重相對小的中小型股，呈現一片綠的資金殺盤。

而不只是漲跌家數，我們加入第二個圖表，更能細分出短線資金的變化，將

加權指數: 代表大型股，因為有台積電與各個大股本高股息 ETF 成分股佔高權重。 小型 300 指數: 上市市值 151~300 個股，完全避開中大型股，代表小型股 上櫃半導體股: 大量 AI 相關的高估值成長中型股為代表，原先估值同步推升到高檔，但近兩日可看出短線籌碼轉移棄守壓力最大。

→第 3 點最為重要，代表當前並非類股或產業的因素改變，是完完全全的資金籌碼集中扭曲因素，上櫃半導體事實上連續兩日，都是開高走低殺盤最重、震盪幅度最大。中小主流成長股有滿滿的多殺多與短線套牢資金產生。

造成的影響是甚麼？後市的預測

1. 高股息 ETF 造成入選成分股，估值推升，多檔已超出基本面合理價值。

從同一類股，2385 群光與 2301 光寶科來舉例，兩者目前營收都是衰退轉為持平，而歷史本益比也接近。但從下圖可見，當光寶科去年開始超漲修正，加上漲多被剃除高股息成分股，出現連續修正下跌，而群光納入成分股後，飆漲 1 倍，預估股息殖利率掉到僅 3.3% 左右。 本益比估算，兩者也有 3~4 倍的差距。顯現股價估值高估的程度。

2. 整個台股的大量資金集中於此，變成一波到底的行情

要特別留意漲多之後，宣洩賣壓的時機點，3/8 已有初步跡象，但真正的主菜還沒出現，認為當相關高股息成分股出現 5 日線走平且下彎跌破後，才會真正引發，短線投機資金撤出的多殺多，而 ETF 助漲也助跌，助跌的性質也會在此時產生一定作用。

至於資金校正時，拉回買入的方向，建議避開高檔剛破月線的高估值股，相對橫向整理剛起漲的中位階個股，因為沒有爆量殺盤、短線籌碼堆積的較少，更容易拉抬，會認為吸引資金優先進駐較為容易。

（撰文者：永誠資產管理處分析師 范振峰）

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