日月光攜手近80家夥伴 共同打造淨零產業生態系

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-03-08 18:08

日月光投控 (3711-TW)(ASX-US) 旗下日月光今 (8) 日在高雄廠研發大樓舉辦「數位永續雙軸轉型論壇」，邀請近 80 家供應商，包含材料、設備、承攬、廢棄物處理、自動化等友好夥伴，以及高雄廠副總高階主管，共同蒞臨現場探討淨零產業生態系議題。

日月光長期透過實踐 ESG，提升企業韌性，利用創新與數位轉型，兼顧企業永續與營運成長，持續提供半導體先進封裝服務動能。

該場演講從產業淨零生態系的轉型、管理方針及成果實務等進行分享，並邀請同業貴賓華泰副總經理賴貞伶、南茂處長邱鈺程、以及日月光投控的中壢廠處長袁崇松、矽品精密處長莊欽傑，與高雄廠資深副總張淑琴、副總經理黃義從、副總經理陳俊銘、副總經理李政傑等貴賓及長官出席，藉由交流激盪出更多元、創新的思維。

全球產業環境的轉型與升級不斷地在演進，為了邁向永續共贏的未來，日月光辦理數位永續雙軸轉型論壇，邀請近 80 家供應商，包含材料、設備、承攬、廢棄物處理、自動化等友好夥伴，以及高雄廠副總高階主管，共同蒞臨現場探討淨零產業生態系議題。

日月光希望推動業界積極訂定 ESG 發展政策，並以數位轉型的關鍵驅動力，攜手上、下游價值鏈與同業夥伴共同議合，發展成綠色供應鏈，打造淨零產業生態系。

淨零轉型是一個全球性的趨勢，也是台灣發展的重要動能。首先由環境部政務次長施文真分享，指出淨零轉型是全球社會共同的責任，需要政府、企業和民眾共同努力，以應對氣候變遷和環境挑戰。2022 年已宣布的臺灣 2050 淨零轉型－四大策略、兩大基礎，及 12 項關鍵戰略

將持續支持、鼓勵創新技術發展，邀集公部門、產業、學界共同發展綠色產業，讓淨零轉型成為臺灣發展的新動能。企業永續影響力中心總監陳耀德，從全球衝擊風險作為開場，為了讓業界可以更有韌性、更穩定的面對未來不可逆的趨勢與挑戰，調適管理應用遂為協助企業應對的解方，不僅是符合 CSR、CDP、DJSI 等國際評比所需，更重要的是帶領業者回到初衷、秉持正確的態度，持續彰顯及實現永續發展目標，方能有效提高企業的核心競爭力。

聯發科技術品質及可靠度處副處長方陽輝，提出聯發科主要透過「綠色設計」、「節能減碳」及「供應鏈永續管理」三大面向作為淨零行動方針，強調業界須從價值鏈的角度推動。

以聯發科自身為例，針對供應鏈永續管理以三支箭理論，分別從行為準則訂定、管理工具運用、適性分級管理，與供應商共創責任供應鏈，達淨零永續目標。勤業眾信溫紹群資深執行副總經理，從數位永續工廠的轉型需要具備的思維改變，價值導向、敏捷思維、生態系協作、創新發展四大面向切入，提到現今產業環境朝著智慧化目標前進，企業需要藉由洞察市場穩健營運韌性、雙軸共生的永續包容、體驗嶄新數位的生活型態，面對永續製造的雙軸轉型。

同時，全球低碳的驅動，更需要從生態系、投資者的視角完整規劃，以填補企業在轉型上的四大缺口，並利用數位平台及工具輔以供應鏈管理，提升決策效能，強化企業雙軸轉型所需具備的創新發展。

成創永續總經理陳峙霖，以多年碳管理實務輔導經驗，與在座貴賓分享，企業除了關注碳管理盤查，更要同步擬定滿足利害開係人需求，以及符合法規要求的完整策略，而數位化的管理就是關鍵的環節，透過數位化碳盤查工具，進行盤查、揭露，降低盤查的行政負擔，提升碳管理資訊揭露效率，以及達成企業碳揭露能力內化，並且進一步解析碳盤查數據，從中發現可能的切入點，進而提高碳盤查的成果和效益。