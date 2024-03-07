〈貴金屬盤後〉降息押注增加 美元走跌 黃金再創歷史新高
鉅亨網編譯許家華 2024-03-07 06:47
黃金價格周三 (6 日) 再創歷史新高，主要係由對美國貨幣寬鬆政策的押注推動，同時鈀金 (可用於汽車催化轉換器) 自 1 月 12 日以來首次回升至 1000 美元關卡上方。
由於美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell)表示，今年稍晚可能降息，美元應聲下跌，黃金獲得進一步提振。
紐約獨立金屬交易商 Tai Wong 表示：「由於看漲情緒仍主導市場，黃金價格可能會走高，但黃金可能需要一點時間才能消化鮑爾整體言論，以及周五的就業報告。」
高利率會讓美元和債券上漲，削減海外買家對黃金的興趣。
德意志銀行外匯與大宗商品策略分析師 Michael Hsueh 表示：「肯定有宏觀數據推動我們朝這個方向發展，並遵循 Fed 政策預期，但黃金市場的反應是長期公允價值模型所反應的數倍。」
根據 CME FedWatch 工具，交易員目前認為 Fed 將在 6 月開始降息的可能性為 70%。
道明證券 (TD Securities) 高級大宗商品策略師 yan McKay 寫道：「商品交易顧問 (CTA) 基金正全力買進黃金，基金持有其史上最大多倉的 80%。」
倫敦金銀市場協會 (LBMA) 表示，倫敦金價基準在午盤拍賣中觸及每金衡盎司 2142.85 美元的歷史新高。
其他金屬交易
道明證券 (TD Securities 大宗商品策略主管 Bart Melek) 表示，鈀金似乎吸引了基金的另一輪「大舉買進」，其中一些買盤非常技術性。此外，大眾對電動車的興趣消退，這可能也能提振鈀金。
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