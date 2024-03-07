〈貴金屬盤後〉降息押注增加 美元走跌 黃金再創歷史新高

鉅亨網編譯許家華 2024-03-07 06:47

黃金價格周三 (6 日) 再創歷史新高，主要係由對美國貨幣寬鬆政策的押注推動，同時鈀金 (可用於汽車催化轉換器) 自 1 月 12 日以來首次回升至 1000 美元關卡上方。

4 月交割的紐約黃金期貨上漲 0.8% ，收每盎司 2158.2. 美元。

黃金現貨價上漲 0.8% ，報每盎司 2145.49 美元，稍早觸及創紀錄的 2152.09 美元價位。

由於美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell)表示，今年稍晚可能降息，美元應聲下跌，黃金獲得進一步提振。

紐約獨立金屬交易商 Tai Wong 表示：「由於看漲情緒仍主導市場，黃金價格可能會走高，但黃金可能需要一點時間才能消化鮑爾整體言論，以及周五的就業報告。」

德意志銀行外匯與大宗商品策略分析師 Michael Hsueh 表示：「肯定有宏觀數據推動我們朝這個方向發展，並遵循 Fed 政策預期，但黃金市場的反應是長期公允價值模型所反應的數倍。」

根據 CME FedWatch 工具，交易員目前認為 Fed 將在 6 月開始降息的可能性為 70%。

道明證券 (TD Securities) 高級大宗商品策略師 yan McKay 寫道：「商品交易顧問 (CTA) 基金正全力買進黃金，基金持有其史上最大多倉的 80%。」

倫敦金銀市場協會 (LBMA) 表示，倫敦金價基準在午盤拍賣中觸及每金衡盎司 2142.85 美元的歷史新高。

其他金屬交易

鉑金上漲約 3%，至 906.70 美元。

鈀金上漲近 10% 至 1035.83 美元。

白銀上漲 1.9%，至 24.15 美元。