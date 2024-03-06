〈貴金屬盤後〉Fed 6月降息呼聲漸高 激勵黃金屢創歷史新高

鉅亨網編譯許家華 2024-03-06 06:20

黃金價格周二 (5 日) 創下歷史新高，進一步突破每盎司 2100 美元，係因市場對聯準會(Fed) 6 月降息的押注增加，以及中東衝突引發避險需求。

4 月交割的紐約黃金期貨上漲 15.60 美元或 0.7% ，收每盎司 2141.90 美元。

近月黃金價格收盤突破周一 2126.30 美元的創紀錄收盤價，但自盤中來看，價格尚未創下新高，周二盤中高點在每盎司 2150.50 美元，仍低於 12 月 4 日創紀錄的盤中高點 2152.30 美元。

黃金現貨價上漲 0.8% ，報每盎司 2132 美元，稍早觸及創紀錄的 2141.59 美元價位。

道明證券 (TD Securities) 大宗商品策略主管 Bart Melek 認為，現下一大原因是市場越來越相信 Fed 降息「已近在遠前，而非遠在天邊」。

「市場必須更加相信黃金價格會走高，但最終第二季度，我們確實認為每盎司金價會超過 2300 美元。」

黃金通常在政治和金融不確定時期被用作安全的保值手段，自以色列 - 哈馬斯戰爭爆發以來，黃金價格已經上漲了 300 多美元。

WisdomTree 大宗商品策略師 Nitesh Shah 指出，紅海出現的地緣政治風險，以及今年全球大選日程密集，可能會導致黃金零售需求持續強勁。

「倘若 Fed 談話抑制了降息，那麼黃金回吐一些漲幅也不意外，但只要降息消息更明確，黃金價格預期將大幅走高。」

Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 周三和周四出席聽證會，投資人將密切關注其證詞，以進一步窺探美國利率路徑。

美國下一個重大經濟數據將是周五公佈的二月就業報告。

根據 CME FedWatch 工具，交易員目前認為 Fed 將在 6 月開始降息的可能性為 70%。

Fed 若為抑制通膨而採取高利率時，債券和美元將隨之上漲，使黃金對海外買家來說更加昂貴，因此黃金價格將承壓

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