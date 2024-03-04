裕民樂看散裝市況逐季好 Q2海岬船期貨價達3.3萬美元

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-03-04 15:58

擁有國內最大海岬型船隊的散裝航商裕民 (2606-TW) 今 (4) 日指出，第一季表現較過往同期「好蠻多」，第二季期貨報價也較第一季價格再漲，海岬型船舶達每日日租金 33000 美元，散裝市況有望一季較一季好。

裕民表示，今年整體供需結構還算是不錯，儘管中國市場成長幅度沒有那麼大，但新興市場的需求有助支撐，近期觀察到巴西出貨量增，帶動海岬型船的現貨租金表現。

散裝市場最新現貨報價為，海岬型船舶日租金 32985 美元、巴拿馬極限型為 15509 美元、輕便型為 13940 美元；裕民說明，第一季處傳統淡季，但今年比起過去同期「算是好蠻多」，隨著南美穀物出貨逐漸增加，第二季通常會較第一季好，目前看來，第三季也會不錯。

第二季散裝船期貨價最新報價為，海岬型船舶每日日租金 33000 美元、巴拿馬極限型為 19500 美元、輕便型為 16500 美元，代表市場預期散裝市況有望一季較一季好。

另外，對於海運市場關注的紅海危機，裕民指出，對散裝船的影響不像貨櫃那麼大，但仍有擴散效應。