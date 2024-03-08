台積電2月營收月減15.8% 累計前2月營收3974億元

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-03-08 14:06

台積電 (2330-TW)(TSM-US) 今 (8) 日公布 2 月營收，受農曆春節工作天數較少影響，2 月營收約 1816.48 億元，月減 15.8%，年增 11.3%，累計前 2 月營收為 3974.33 億元，年增 9.4%。

台積電預估，第一季美元營收達 180-188 億美元，與去年第四季營收 196.2 億美元相比，中間值約季減 6.2%，以 1 美元兌換新台幣 31.1 元計算，營收估達 5598-5847 億元，依高標推算，3 月營收仍有機會回升。

台積電儘管第一季為傳統淡季，但受惠蘋果 (AAPL-US)、輝達 (NVDA-US) 積極投片 3 奈米，帶動營收淡季不淡，台積電就預估，今年 3 奈米家族營收貢獻將成長 3 倍以上，整體營收比重也從去年的 6% 攀升至 14-16%。