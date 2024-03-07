〈美股早盤〉市場靜待鮑爾參院作證釋出更政策線索 主要指數開高

鉅亨網新聞中心 2024-03-07 22:44

美股周四 (7 日) 主要指數開高，市場靜待聯準會 (Fed) 主席鮑爾稍晚將赴參院作證發表更多有關利率政策或經濟展望評論。鮑爾昨日赴眾院作證仍維持先前論調，央行不急著降息，不過今年某個時間點降息可能是合適的。

截稿前，道瓊工業指數漲逾 180 點或近 0.5%，那斯達克綜合指數漲逾 110 點或近 0.7%，標普 500 指數漲近 0.6%，費城半導體指數漲近 2.0%。

在 Fed 主席鮑爾赴國會作證和周五的就業數據公布之前，華爾街交易員沒有大舉押注。另外由於歐洲央行 (ECB) 維持利率穩定並下調通膨預期，歐元下跌。

標普 500 指數合約暗示該指數將延續突破 5,100 點的升勢。10 年期美國公債殖利率下跌 3 個基點，至 4.07%；歐元貶值 0.2%、德國公債持續上漲。在一系列報告和薪資數據推動日元走高後，有關日銀 (BOJ) 本月將自 2007 年以來首次升息的猜測激增。

美國上周初領失業金人數維持在 21.7 萬人的歷史低點，凸顯強勁的就業市場並未惡化。另一方面，上周續領失業金人數穩步升至 190.6 萬人，高於市場預期和前值，表明人們找到新工作的時間更長。這是最明顯的跡象，顯示就業市場已經失去了一些活力。

Jefferies 美國分析師 Thomas Simons 表示：「10 月底以來的數據顯示，續請失業金人數明顯增加，暗示就業市場出現一些摩擦，因失業人員在找新工作時越來越困難。」

其他消息方面，在烏克蘭和加薩衝突持續、即將舉行的美國總統大選以及利率和通膨的不確定性背景下，黃金這種避險資產已經連續兩個月上漲。不過，註冊理財規劃師、紐約 Bone Fide Wealth 的創辦人兼總裁 Doug Boneparth 則表示，儘管金價短暫反彈，但黃金的平均年回報率遠遠落後於股票和債券。

截至台北時間周四（7 日）22 時許：

焦點個股：

輝達 (NVDA-US) 早盤股價上漲 1.28%，至每股 897.80 美元

兩名輝達董事近日賣出價值約 1.8 億美元的公司股票，在股價不斷刷新紀錄之際，也加入趁勢套現的內部人士的行列。根據公告，自 1993 年開始在輝達董事會任職的 Tench Coxe 於 3 月 5 日以每股 850.03 至 852.50 美元的價格賣出 20 萬股。 Coxe 曾是創投公司 Sutter Hill Ventures 的董事總經理，仍持有輝達超過 370 萬股股份。

英特爾 (INTC-US) 早盤股價上漲 3.47%，至每股 46.05 美元

據美國國會消息人士稱，美國政府準備向英特爾撥款 35 億美元，讓這家晶片巨擘為軍事和情報項目生產先進半導體。這筆撥款已被加入美國眾議院周三通過的一項快速推進的支出法案中，將使英特爾在利潤豐厚的國防市場中佔據主導地位。這筆資金將持續三年，用於「安全飛地」計畫，它來自一個更廣泛的 390 億美元的晶片和科學法案撥款。

紐約社區銀行 (NYCB-US) 早盤股價上漲 13.02%，至每股 3.91 美元

紐約社區銀行周四披露，其持有存款為 772 億美元，較 2 月 5 日的 830 億美元下降約 7%，導致其股價在盤前下跌 3.3%。該銀行也表示，今年的策略措施包括降低商業房地產風險。

今日關鍵經濟數據：

美國 2 月 Challenger 裁員人數報 84,638 人，前值 82,307 人

美國 2 月 Challenger 裁員人數年增率報 8.8%，前值 7.92%

美國 1 月貿易收支報 - 674 億美元，-634 億美元，前值 - 642 億美元

美國上周初領失業金人數報 21.7 萬人，預期 21.7 萬人，前值 21.7 萬人

美國上周續領失業金人數報 190.6 萬人，188.9 萬人，前值 189.8 萬人

華爾街分析：