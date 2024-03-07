【量大強漲股整理】台股續創新高，掌握三關鍵，挖掘潛力股?
鉅亨研報 2024-03-07 17:43
台股加權指數，今日開高走高，終場上漲 194.07 點，收在 119693.52 點，成交量 5046 億元。
看一下三大法人: 外資回頭買超 119.53 億元；自營商賣超 56.55 億元；投信買超 29.16 億元；三大法人合計買超 92.12 億元。
昨日美股四大指數周三全面反彈，聯準會 (FED) 主席國會作證首日，市場認為維持之前論調，市場預期 Q2 開始降息，美元與美債利率走低，降息預期推升美股轉強，由費半指數大漲 2.4% 領漲四大指數，高通 + 3.99% 與思佳訊 + 4.16% 領漲半導體股，族群方面，則是漲多跌少，必需消費、能源、醫療保健、工業、公用事業與金融類股領漲，科技、通訊服務與非必需消費類股逆勢收跌，(NVDA-US)輝達，上漲 + 3.18% 與 META+1.2% 領漲科技巨頭股，( TSLA-US)特斯拉 - 2.37% 與輝瑞 + 4.26% 分別領跌 / 領漲大型股，台積電 ADR 衝高 + 4.89% 至每股 141.57 美元，續刷新高，台股方面，今天開高走高，早盤上漲 250 點，指數續創新高達 19749 點，今天電子股、半導體股表現強勢，輪動上攻，權值王 (2330-TW) 台積電，開盤上漲 22 元，以 755 元開出，盤中再創新天價，股價達 768 元；
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PA(2455-TW)全新，表現亮眼；而 AI 概念包括 (3231-TW) 緯創、(2376-TW)技嘉、(2382-W)廣達、(6669-TW)緯穎，等表現相對弱勢；散熱族群群 (3017-TW) 奇鋐、(3324-TW)雙鴻，開高走低；代表中小型股的櫃買指數開高走低翻黑，以散熱和重電族群下跌最多台股逼近 2 萬點大關，指數開高，出現部分獲利賣壓出籠，未來將關注明天美國將公告最新就業報告，下週公布最新 CPI，攸關 Fed 利率決策，將牽動未來的行情，目前市場聚焦在 00939、00940 兩檔新募集月月配 ETF，兩檔將為台股注入千億資金，加上未來內資作帳行情啟動，及融券強制回補潮下，加權指數創高同時，多頭格局不變，個股表現。
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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師
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