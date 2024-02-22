眾福科今年營運向上 充電站、車用估雙位數成長

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-02-22 18:56

佳世達 (2352-TW) 旗下強固顯示器廠眾福科 (3168-TW) 預計 3 月下旬轉上市，執行長余思平認為，今年營運可望優於去年，航海、工控、特殊車輛以及醫療等四大應用都會成長，其中，特殊車輛、電動車充電站可望有雙位數增幅。

余思平表示，目前訂單能見度約 6 個月、產品交期 4 個月，已經回到疫情前的水準，預計下半年在市況復甦，新客戶、新應用發酵下，營收會看到比較大的成長，預估上下半年營收比重 4：6。

眾福科四大應用個別表現來看，航海產品應用包含船舶儀表、專業海圖、多功能顯示器以及中控儀表、魚群探測等。余思平表示，目前除了魚群探測客戶還有一些庫存要去化外，其餘產品應用都還不錯，且新能源船的需求陸續浮現，帶動今年航海應用成長。

工控應用則有手持探測儀、強固平板、DC 充電站等，余思平說明，雖然近期強固平板等需求因為歐洲市場需求較緩，但充電站推近，拿下多家歐洲前五大客戶的專案，將逐步貢獻，預計今年充電站有雙位數成長，也將帶動工控同步向上。

特殊車輛應用上，眾福科產品應用在重機、工 / 農業用車、全地形車等戶外耐候車輛，余思平表示，近年特殊車輛應用業績成長快速，今年也接到雪車訂單，整體可望雙位數成長，後續隨著經濟規模提升、成本控管改善，毛利率可望轉佳。