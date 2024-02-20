鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-02-20 11:24

友輝表示，以整體手機需求來看，摺疊手機相對強勁，可繞式光學膜去年小量出貨，今年出貨量可望進一步成長。據了解，友輝是向同集團的新科光電取得 PET 光學基膜後，再進行塗層加工交貨給客戶。

車用方面，友輝指出，汽車儀表電子化、影音娛樂系統升級等趨勢，持續帶動車載光學膜出貨，去年佔整體營收比重接近 10%，今年在需求持續提升下，比重可望提升至 15%。

至於筆電，友輝表示，相較去年面臨庫存去化、需求大減的「重傷期」，筆電現在已經離開加護病房，呈現穩中朝上的復甦步調，雖然沒辦法回到 2022 年特殊環境下的高峰，但預計將逐步回到往年正常水準。