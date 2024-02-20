新纖集團布局摺疊手機應用 友輝扮要角
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-02-20 11:24
新纖 (1409-TW) 集團切入摺疊手機應用，旗下光學膜廠友輝 (4933-TW) 扮演關鍵要角，公司看好，摺疊手機可繞式光學膜將放量，加上車用布局持續顯現，將會是推動今年營運的兩大動能。
友輝表示，以整體手機需求來看，摺疊手機相對強勁，可繞式光學膜去年小量出貨，今年出貨量可望進一步成長。據了解，友輝是向同集團的新科光電取得 PET 光學基膜後，再進行塗層加工交貨給客戶。
車用方面，友輝指出，汽車儀表電子化、影音娛樂系統升級等趨勢，持續帶動車載光學膜出貨，去年佔整體營收比重接近 10%，今年在需求持續提升下，比重可望提升至 15%。
至於筆電，友輝表示，相較去年面臨庫存去化、需求大減的「重傷期」，筆電現在已經離開加護病房，呈現穩中朝上的復甦步調，雖然沒辦法回到 2022 年特殊環境下的高峰，但預計將逐步回到往年正常水準。
整體而言，友輝認為，今年在車用、摺疊機應用布局持續發酵下，將推升營運表現，且車載光學膜毛利率較佳，在產品組合改善下，有利整體獲利；友輝 1 月營收 2.35 億元，月減 1.3%、年增 117%。
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