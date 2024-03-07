〈紐約匯市〉鮑爾重申今年有望降息 美元指數貶至近五周低位

鉅亨網編譯林薏禎 2024-03-07 06:06

聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 在國會證詞中重申，即使不確定通膨能否持續取得進展，Fed 仍有望從今年稍晚開始降息，美元指數周三 (6 日) 跌至近五周低點。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.40%，報 103.38，為 2 月 2 日以來最低。

鮑爾在向眾議院金融服務委員會準備的演說中表示，若經濟大致按預期發展，今年某個時候開始放寬政策限制可能是適當的。

StoneX 市場研究主管 Matt Weller 表示，Fed 主席鮑爾向國會發表的聲明，基本上重複了他和其他 Fed 官員幾個月來一直強調的要點。Weller 認為，鮑爾這次的言論令交易員感到失望，交易員近來猜測，Fed 將放棄今年上半年降息的任何可能性。

他表示，一些具有前瞻性的交易員扭轉了過去幾周對美元的看多押注。鮑爾將於周四 (7 日) 轉赴參議院銀行委員會的聽證會。

周三數據顯示，美國 2 月 ADP 新增就業人口為 14 萬人，略低於預期，且工資增速為兩年半來最慢，與勞動力市場降溫的觀點一致。備受關注的 2 月非農報告即將在周五 (8 日) 出爐。

Comerica Bank 首席經濟學家 Bill Adams 表示，職位空缺和 ADP 民間就業數據為 Fed 從今年稍晚開始降息鋪路。

交易員同時為歐洲央行 (ECB) 的利率決議做準備，市場預期 ECB 將把基準利率維持在 4% 的高位，並將焦點放在何時可能開始降息的任何線索。

歐元盤中一度漲至 1 月 24 日以來最高，截稿前升近 0.4% 至 1.0896 美元，處在近五周高位。

Danske Bank 的 Mellin 說：「我們認為他們 (指 ECB) 將再次重申他們傳達的訊息，明天不會改變他們的前景。」

其他主要貨幣方面，英鎊上漲 0.2% 至 1.2731 美元。交易員消化了英國最新財政計畫，這可能是大選前的最後一份預算案。英國財政大臣亨特 (Jeremy Hunt) 如預期宣布將國民保險供款比率 (NIC) 削減 2 個百分點，同時凍結燃油稅和酒精稅。

美元兌日元貶 0.4% 至 149.44 日元。有報導指出，部分日本央行董事會成員認為在 3 月會議上結束負利率政策是合適的。分析師多半預期，若春季薪資談判能實現穩定加薪，日銀將在 4 月會議上退出負利率政策。

加拿大央行周三如預期將關鍵隔夜利率穩定在 5%，並稱考量到潛在通膨，現在考慮降息還太早，消息激勵加幣勁揚至逾一周高點，截稿前漲 0.5%，至 1.3514 加元兌 1 美元。

澳幣彈升近 1% 至 0.6563 美元。該國公布第四季國內生產毛額 (GDP) 僅成長 0.2%，強化了央行降息的理由。

比特幣上漲 4.4%，至 66,508 美元，從周二 (5 日) 觸及新高後的急劇跌勢中反彈。投資人將資金投入比特幣現貨 ETF，再加上全球降息前景，是近期帶動比特幣攀高的兩項驅動因素。

截至台灣時間周四 (7 日) 約 6:00 價格: