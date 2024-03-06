〈紐約匯市〉美元小跌 比特幣一度衝破6.9萬美元創新高 隨後回落

鉅亨網編譯林薏禎 2024-03-06 07:09

在數據顯示美國服務業成長降溫後，美元指數周二 (5 日) 走低。與此同時，投資人準備迎接歐洲央行 (ECB) 利率決議、聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 國會證詞以及美國非農就業報告。比特幣盤中一度突破 6.9 萬美元大關，登上歷史新高，隨後大幅回落。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.05%，報 103.78。

比特幣周二最高漲至 69,202 美元，超越 2021 年 11 月創下的紀錄，隨後震盪回落，截稿前下跌 6.6% 至 63,151 美元。受惠於加密貨幣衍生商品的推出與全球降息前景帶動，比特幣今年迄今已漲逾 50%。

經濟數據方面，美國供應商管理協會 (ISM) 公布 2 月服務業成長略微放緩，自 1 月的 53.4 下滑至 52.6，低於市場預期。另一份報告顯示美國 1 月工廠訂單降幅超出預期。

Equiti 首席經濟學家 Stuart Cole 表示：「今天的 ISM 數據顯示 2 月服務業成長放緩，這很大程度上與就業水準下滑有關，這引發人們對美國經濟實力的擔憂。」

多數主要貨幣匯價均落在熟悉的交易區間。不過，Pepperstone 市場分析師 Michael Brown 表示，G10 貨幣表現依舊非常低迷。他說：「在明天的鮑爾證詞、周四的歐洲央行決議，當然還有周五的非農數據公布之前，大部分市場參與者都不太願意果斷進行交易。」

受優於預期的經濟數據提振，美元指數今年迄今漲幅已約 2.3%，但由於投資人還在等待 Fed 政策明朗化，美元漲勢近期陷入停滯。

Fed 主席鮑爾將在周三和周四連續兩天赴參眾兩院作證，屆時他可能重申 Fed 希望在降息前觀察更多數據。

新加坡華僑銀行 (OCBC) 外匯策略師 Christopher Wong 表示：「我們應預期 Fed 主席鮑爾會重申保持耐心，並強調不急於降息。」

歐洲央行將在周四公布最新利率決議，市場普遍預期利率將繼續維持在高檔，並密切關注官員是否給出有關降息的任何暗示，同時評估最新的經濟預測。

歐元周二震盪後幾乎持平在 1.0856 美元。最新數據顯示，歐元區上月商業活動出現復甦跡象。

中國全國人大二次會議周二展開，北京當局堅守 5% 的全年國內生產毛額 (GDP) 成長目標，以及 3% 的赤字目標。野村證券 (Nomura) 分析師表示，在缺乏更多刺激措施的情況下，中國恐怕難以實現成長目標。

離岸人民幣兌美元匯價幾乎不變，報 7.2123 人民幣兌 1 美元。美元兌日元持續從上周創下的高點回落，下跌 0.3% 至 150.03 日元。

英國公布預算案前夕，英鎊盤中一度攀至一個月高點，截稿前小漲 0.1% 至 1.2704 美元。

截至台灣時間周三 (6 日) 約 6:00 價格: