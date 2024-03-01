中國製造業景氣連五個月萎縮 需求疲軟是經濟一大障礙

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-03-01 10:34

最新數據顯示，中國 2 月官方製造業採購經理人指數（PMI）降至 49.1，為連續第五個月萎縮，顯示需求疲軟依然是經濟一大障礙。

據《華爾街見聞》報導，中國 2 月官方製造業 PMI 從 49.2 降至 49.1，非製造業 PMI 從 50.7 升至 51.4，綜合 PMI 維持在 50.9 的水準。

國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河表示，由於春節假日因素影響，製造業處於傳統生產淡季，加上企業員工返鄉變多，企業生產經營受到較大影響，製造業市場活躍度下降，製造業 PMI 因此較上月略降 0.1 個百分點。

《彭博》指出，這些數據進一步顯示中國經濟復甦不均衡的問題。在中國政府表示 2024 年要維持促進經濟成長的立場後，這可能會加重財政和貨幣政策決策官員的壓力。

眼下中國政府仍在努力解決幾個關鍵問題，包括房地產危機、通貨緊縮。儘管北京試圖扭轉局面，特別是向銀行釋出更多長期資金，並擴大建商取得貸款的管道，但近來股市大跌凸顯投資者信心仍未大幅回升。