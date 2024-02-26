〈台經院看景氣〉三大產業營業氣候同步漲 製造業創近2年新高

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-02-26 10:54

台灣經濟研究院今 (26) 日公布 1 月製造業、服務業和營建業營業氣候測驗點同步走高，其中，服務業和營建業連 3 漲，而製造業除了呈連 2 月上揚態勢，更創 22 個月以來新高。

台經院指出，1 月製造業營業氣候測驗點為 98.05 點，月增 0.99 點，服務業為 93.97 點，月增 0.75 點；而營建業為 106.49 點，月增 0.65 點。

其中，製造業廠商認為當 (1) 月景氣為「好」比率為 32.6%，月增 10.4 個百分點，「壞」的比率為 21.6%，月增 1.8 個百分點，權重較大的化學工業持平，鋼鐵基本工業和電子機械業看好比例明顯高於看壞。

而對未來半年，製造業廠商看好比例減少 9.9 個百分點至 25.7%，看壞比率增加 3.4 個百分點至 20.2%，化學工業和鋼鐵基本工業持平，電子機械業看好比例明顯高於看壞。

服務業方面，隨著跨年熱潮過後，加上寒流發威使逛街人潮減少，且企業尾牙活動接近尾聲，禮品採購商機高峰過去，80% 左右的零售業者持平看待當月。

不過。受惠於經紀業務持穩，自營業務也隨台股反彈而改善，券商業績較佳，有一半比例的證券業者看好當月。

至於國內旅遊需求不旺，但出國正熱，使住宿服務業和旅行業營運好壞分歧，餐旅業對當月景氣看法呈現兩極。