築間邁品牌高速成長期！首開麻辣鍋 將跨足港式飲茶

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-03-07 14:53

連鎖餐飲集團築間 (7723-TW) 今 (7) 日發表旗下首個麻辣鍋品牌「築間麻辣火鍋」，首店插旗台北西門町，為集團第 9 個品牌，築間董事長林楷傑表示，正在全力開新品牌和展店中，目標年底要衝上 14 個品牌，更將首度跨足港式飲茶版圖。

築間去年合併營收 57.62 億元、年增 32.69%，創歷史新高，為延續這波氣勢，去年底登錄興櫃後，平均每月創立 1 個新品牌，林楷傑目標今年營收續創新高，至年底達 15 個品牌，除了已橫跨鍋物、日式燒肉、韓國烤肉、中式和吃到飽五大餐飲類別，將再開港式飲茶。

築間去年起展店強勁的擴張氣勢，12 月開出紫木槿韓國烤肉、築間酸菜魚後，1 月又插旗香港銅鑼灣開出海外首間分店，2 月再推獨食品牌朴庶韓國烤肉，甫進入 3 月推築間麻辣火鍋，店內設有 96 席座位，以及可容納 10 人的包廂空間，麻辣火鍋店目標月營收至少達 800 萬元。

林楷傑笑說，展店和開品牌的速度這麼快，「現在才 40 多歲還拚得動」。

據統計，台灣有高達 33.4% 的消費者平均每周會吃 1 次火鍋，國內火鍋市場規模高達 400 億元，因此林楷傑再次搶攻起家的鍋物領域，在擁有 14 年火鍋經驗的利基下，進一步研究川渝、廣粵、日本等地的火鍋發源地吃法，全力強化在火鍋市場中的競爭力。