〈台泥法說〉土、葡轉投資併表獲利增3-4成 營收結構同步優化

台泥 (1101-TW) 斥資 266 億元增加轉投資的土耳其 OYAK 以及葡萄牙 Cimpor 持股，公司表示，若以擬制性前三季合併財報來看，營收多 380 億元、增加 47%；稅後純益增加 26 億元，增幅 35%。

台泥董事長張安平指出，中國大陸水泥需求短時間內不會上來，今年只比去年好一點點，明年還要觀察，只是現在大家一直糾結在台泥的中國大陸水泥事業是賺還是賠，但未來盈虧並不完全靠這一塊。

張安平表示，合併 OYAK 以及葡萄牙 Cimpor 後，中國大陸水泥營收占比大幅下降，加上中國大陸未來會實施碳稅或碳費，在這情況下，台泥相對有競爭，屆時利潤會往上走。

台泥總經理程耀輝說明，台泥前三季營收 809.66 億元、稅後淨利 75.05 億元，若以加計合併 2 家公司的擬制性前三季財報來看，營收將來到 1189.57 億元、稅後淨利則來到 101.28 億元，合併 EBITDA 也由 200.25 億元，提升至 327.53 億元。

另一方面，台泥藉由併收入結構更多元更有韌性及成長性，台泥前三季營收佔比，台灣水泥 26%、中國水泥 37%、能源 37%；若以合併擬制財報來看，中國水泥降至 25%、台灣水泥降至 17%，海外低碳水泥、全球綠能及其他投資則達 58%。