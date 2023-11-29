〈台泥法說〉近期大舉投資數百億引發市場疑慮 張安平：每年現金流足夠支應

台泥 (1101-TW) 今 (29) 日召開法說，由於近期砸下 500 多億元展開多項海外投資，引發部分投資人擔憂資金來源，對此，董事長張安平強調，對未來幾年都已經做好資金規劃，每年的現金流足夠支持新發展。

台泥旗下能元科技 (Molicel) 11 月中宣布斥資 10.9 億加幣 (約新台幣 255 億元)，在加拿大溫哥華興建綠電低碳高性能三元鋰電池電芯廠；近日再宣布將斥資約 6.73 億歐元 (約新台幣 266 億元)，增加與土耳其 OYAK 合資子公司，以及轉投資葡萄牙 Cimpor 水泥廠的持股。

張安平說明，台泥在做任何事情時，對未來幾年都已經做好資金規劃，像是加拿大的投資案是在 2024 年下半年發生；至於土耳其跟葡萄牙的轉投資公司，都是營運非常不錯的公司，最重要的是都沒有負債。

張安平強調，不會去賣有排放碳的工業資產，因為不願意把這些頭痛的問題交給別人，會用心用力讓這些到現在為止仍舊排碳的工廠減碳、研究低碳產品、綠色能源的工業發展，因為最終世界每一個人都仍需用需要用到這些產品。

其中，台泥低碳建材已經發展了到實用的階段，通過持續推廣根的低碳的建材運用了可以儘快地實現碳排放大幅度的減少，同時還可以為營建業和綠色經濟發出貢獻。

張安平進一步指出，目前大家對低碳減碳還是沒有什麼太大感覺，但其實現在不只是生產跟碳費，今天大家都認為政府說 2025 年開始收碳稅或者碳費，事實上，2025 年所要收的碳費或者碳稅是從 2024 年排放中所得取的，所以說這個碳議題已經不是未來式，是現在式。

此外，現在國際金融體系針對投資也好，或者是借錢也好，如果高碳排放的公司，事實上已經開始減少資金流出，所以說這個部分已經對公司實質營運開始增加了一個影響。