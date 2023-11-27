台泥斥266億元擴大投資土耳其、葡萄牙 布局全球低碳水泥市場

台泥 (1101-TW)27 日深夜召開重訊，宣布擴大歐亞非低碳水泥布局，擬將土耳其 OYAK 水泥合資子公司持股由 40% 提高為 60%；將葡萄牙 Cimpor 水泥合資子公司持股從 40% 增加為 100%，總金額 266 億元內，預計明年第一季結束前完成交易。

台泥董事長張安平表示，未來不懂得碳的公司是無法生存的，而低碳絕對是國際化市場，相信台泥透過增加投資 OYAK 水泥以及 Cimpor 水泥，未來可望成為全球少數能提供最低碳水泥的主要供應商之一，具備高度碳競爭力。

據了解，歐洲水泥市場，進口水泥長年佔一定比例，未來歐盟實施碳邊境稅 CBAM，不管本地水泥或者進口水泥，低碳都將成為進軍歐洲市場的主要競爭力。

台泥與 OYAK 的合資公司是土耳其第一家宣布淨零承諾的水泥公司，近年透過 Cimpor 順利在非洲取得超低碳替代原燃料，以鍛燒黏土替代熟料製成超低碳水泥的技術引領世界水泥行業，實現了全球最低碳的水泥生產。

台泥與 OYAK 共同持有的葡萄牙水泥公司 Cimpor，在非洲喀麥隆建有全世界唯二使用 90% 生質燃料商業化量產水泥廠，Cimpor 在象牙海岸的水泥廠則建有世界第一套大規模生產鍛燒黏土水泥基地，鍛燒黏土混合熟料後，較傳統水泥減少至少 40% 碳排。

此次台泥擴大持股案，主要著眼於 OYAK 水泥以及 Cimpor 水泥兩家公司領先全球的低碳水泥研發與生產技術，台泥董事會授權金額 266 億元內，目標於 2024 年第一季結束前完成相關交易程序。