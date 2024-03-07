響應國際婦女節 王道銀祭雙重刷卡優惠 最高14.8%現金回饋

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-03-07 10:48

為響應國際婦女節到來，王道銀行 (O-Bank)(2897-TW) 宣布推出寵愛女性雙重刷卡優惠，最高可享 14.8% 現金回饋，活動於 2024 年 3 月 8 日至 3 月 31 日展開，另外，新戶或推薦人加碼抽現金，最高可享新台幣 25000 元。

王道銀行說明，凡持王道銀行簽帳金融卡的全卡友，完成登錄且累積刷卡消費金額達新台幣 2500 元以上，可享限量加碼 10% 現金回饋，每人加碼回饋上限新台幣 250 元，限額 1500 名，若加計原本 1% 無上限現金回饋最高可達 11%。

如為王道銀行女性薪轉戶之卡友，於前述活動期間內，至王道銀行官網完成登錄且累積刷卡消費金額達新台幣 2500 元以上，除可享 10% 現金回饋之外，額外再享專屬加碼 3.8% 現金回饋，每人加碼回饋上限新台幣 350 元，限額 1500 名，若再加計原本 1% 無上限現金回饋最高可達 14.8%。

除了推出各項刷卡優惠外，王道銀行也推出新戶或推薦人加碼抽獎活動，自 2024 年 3 月 8 日起至 5 月 31 日止，於王道銀行成功開戶的新戶與透過個人專屬連結推薦一名新戶成功開戶之推薦人，在活動期間內完成任一筆不限幣別的線上換匯交易，即可參加「新戶或推薦人」抽獎活動。