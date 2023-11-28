台泥與OYAK合資公司5年純益增6倍 提高持股營收獲利進補

台泥 (1101-TW) 宣布擴大與土耳其 OYAK 合作，斥 266 億元加碼 2 家轉投資公司持股，完成交易後，台泥將認列 2 家轉投資的營收外，股權增加也有助提升獲利表現。

台泥發言人、副總經理葉毓君說明，自 2018 年與土耳其 OYAK 成立合資公司，再轉投資葡萄牙水泥公司 Cimpor 後，經營績效快速上揚，合資公司 5 年來稅後純益增長 6 倍，EBITDA 成長 5 倍。

葉毓君進一步指出，土耳其位於歐亞非樞紐，其低碳產品銷往歐盟具有地利之便；世界銀行預估土耳其將需要投入 5000 億美元強化現有建築之抗震能力，及 1000 億美元重建震災受損建物 ，水泥需求量將大增。

OYAK 在土耳其境內擁有 7 座水泥廠，11 條熟料產線、2 條白水泥產線、67 座混凝土廠、50 個發貨站以及 1 個港口。

此外，OYAK 近年來積極發展替代燃料與替代熟料使用技術，減少碳排，位於土國境內的 Aslan 廠熱值替代率更高達 61%，充分落實減少化石燃料使用的目標。

台泥董事長張安平強調，在土耳其高戰略重要性且具有潛力的國家，將繼續攜手 OYAK 穩健創新，也感謝 OYAK 的遠見與信心，所以決定增加在夥伴關係中的持股；透過減碳技術的投資，台泥與 OYAK 攜手將成為全球水泥業減碳的先鋒。

OYAK CEO Süleyman Savas Erdem 指出，與台泥的夥伴關係將引領未來在水泥及其他行業的投資，台泥合作也正評估在土耳其電池以及儲能相關領域的投資機會。