〈房產〉雙北去年最親民預售建案住宅 分別在北投與金山

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-03-07 12:01

全台房價走高，尤以預售新案，建商營建與持有成本高，價格難有調整空間，而民眾買房抗通膨觀念根深蒂固，需求強勁也推升價碼，高房價走向常態化，但觀察實價揭露，2023 年仍可見單價 5 字頭的預售案現身台北市，新北市更有 1 字頭，顯然與居高不下的雙北房價兩樣情。

預售屋實價登錄資料中，2023 年雙北市非僅個案或特殊交易戶，揭露超過 5 戶以上都在親民價的社區，分別有台北市北投區復興崗一帶的「文藝復興」，與新北市金山區的「築馨園」。「

文藝復興」去年最低單價僅來到 55.5 萬元，為低樓層 3 樓戶，但整體社區行情亦僅在 57-63 萬元，水位平實不言可喻。而「築馨園」去年成交的 2 樓戶，單坪 19.8 萬元，乃新北市最低單價，且「築馨園」此筆交易還非社區新低，前年有多筆 19.3-19.6 萬元實登，價碼友善，全社區的單價行情是 19-25 萬元。

同時，台北市萬華區環河路段的「安家秀」，與士林區社子地帶的「德林哲里」，2023 年也可見單價 60.3 萬元與 62.2 萬元親民買賣紀錄，兩社區的單價行情均在 6、7 字頭；而在新北市金山區的「太川茗園」，以及淡水區新市鎮甫交屋的「名軒海樂地」，去年各有 23 萬元與 25.4 萬元交易，社 區行情在 2、3 字頭，都是平價指標。

住展發言人陳炳辰表示，這些社區不難想見區域狀況相較蛋白，像新北市的金山區利多發展條件不比他處，近年預售案只有「築馨園」與「太川茗園」兩案，沒有其他預售價碼拉抬，新成屋以單價 3 字頭為高，整體房市均價不到 2 字頭，平均總價也是不到千萬元，交易量能不多，價格上便能有親民發揮空間，與不講情面的房價平行時空。

而新北市淡水區的新市鎮，以及台北市北投區復興崗、萬華區環河路段，和士林區的社子島，各有區域外圍、山區地勢、老舊市容等因素，區域房價有所反映，淡海新市鎮的預售案平均單價在 3 字頭，而台北市復興崗、社子與萬華的環快周邊都是 6 到 8 字頭，坐落當地新案若非特殊個案，價位均較溫和。

陳炳辰指出，這些社區價碼明顯與整體市場落差，比價效益刺激起不錯買氣，不乏揭露交易量已近完銷，房市現況價格為王，比起地段稍有利空，買不起更焦慮。

至於 2024 年雙北市預計推出的友善新案，目前較明確的包括新北市五股區的「紘盛小逸居」，淡水區的「萬企君品 - 上善區」、「閱山海」，均為單坪 3 字頭價，而親民一哥金山區則有建商金有康於文化三路案，平價可期。

而台北市每坪價碼有機會不到百萬元案如文山區的「漢皇蒔序」、「安家湛」，與萬華區的「城中京湛」，和士林區陽明山區建業路上建商金安年推案，高房價市況下勢必有吸引力。