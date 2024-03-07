〈台幣〉聯準會鮑爾揮鴿派大旗 升值1角至31.475元

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-03-07 10:34

美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾釋出鴿派言論，重申今年有望降息，使美元指數貶值約 0.4%，並跌至近 5 周低點，新台幣今 (7) 日也轉為偏強格局，盤中漲達 1 角，最高來到 31.475 元，升破 31.5 元心理大關。

新台幣早盤以 31.52 元、升值 5.5 分開出後，維持升值走勢，最高來到 31.475 元，升值多達 1 角，高低價差 8.7 分。

由於美元指數貶值 0.4%，主要亞幣偏強整理，以日圓升值逼近 0.5% 最多，韓元升約 0.07%，新台幣、港幣、星元升幅在 0.05% 左右，泰銖則貶值約 0.05%。

元大投顧分析，鮑爾這次在眾議院聽證中傳達關於貨幣政策前瞻指引的立場、用字，幾乎與 1 月 FOMC 會議相當，之所以可鴿派解讀的原因在於，1 月 FOMC 後通膨數據居高不下，但鮑爾用字卻未改變，顯示或許降息時點被推遲，但聯準會無意因通膨降溫不如預期而考慮升息。