LINE Pay攜富壽網路投保上線 完成指定任務享88點回饋

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-03-07 12:50

LINE Pay (連加網路)(7722-TW) 再拓支付新場景，自今 (7) 日起於富邦人壽網路投保提供 LINE Pay 繳保費服務，民眾免輸卡號即可享受快速便利的行動支付投保體驗。LINE Pay 也攜手 5 家保險公司，推出透過 LINE Pay 保險平台完成指定投保任務享 LINE POINTS 88 點回饋，持續帶給用戶一站式行動支付便利生活。

LINE Pay 表示，與富邦人壽及台北富邦銀行合作，網路投保 LINE Pay 繳保費正式上線，用戶於富邦人壽網路投保時選用 LINE Pay 繳費方式，即可透過已綁定的信用卡完成保費繳付，省去輸入卡片號碼的不便，更進一步推升網路投保的即時性與便利性。

LINE Pay 表示，繼提供富邦人壽保戶可使用 LINE Pay 掃碼繳費、即時查詢繳交保費後，再新推出的便利支付服務，持續優化用戶體驗。

LINE Pay 持續從多元面向推升行動支付便利性，如針對保險服務也提供一站式保險平台，各式保障規劃需求，用戶都可以在平台中一次完整瀏覽各保險公司提供的商品，包含汽機車險、汽機車責任險、寵物險、手機失竊險、傷害險、健康險、定期壽險、年金險等，選定合適保險後，可一鍵連結到保險公司官網完成投保。