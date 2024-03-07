海利宣布退選！川普、拜登再度對決幾成定局

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-03-07 09:01

美國共和黨總統參選人海利（Nikki Haley）在「超級星期二」初選中落敗後，周三（6 日）宣布退出 2024 年總統大選黨內初選，這意味著前總統川普在黨內再無競爭對手，川普與現任總統拜登再度對決幾成定局。

據《CNN》報導，海利在南卡羅來納州查爾斯頓（Charleston）表示：「現在是我停止競選活動的時候了。我說過，希望讓美國人的聲音被聽見。我做了，沒有遺憾。」

海利向對手川普道賀，但她並未表態支持川普。

現年 52 歲的海利，曾擔任美國駐聯合國大使和南卡羅萊納州州長，她於去年 2 月宣布投入 2024 年總統選戰，成為第一個在黨內挑戰川普的人。

儘管海利的民調一直大幅落後川普，但她一直堅持不認輸，是川普在共和黨內最後一位主要競爭對手。

海利退選將為川普掃清道路。在周二登場的 15 個州共和黨總統初選中，川普拿下 14 個州，海利只在佛蒙特州獲勝。此前海利只贏得在華盛頓特區初選。