美國汽油需求有成長跡象 美油期貨徘徊80美元大關

鉅亨網編譯段智恆 2024-03-07 02:31

由於沙烏地阿拉伯意外調漲 4 月外銷亞洲官訂油價，再加上一份報告顯示美國夏日駕駛季來臨之際，燃油需求有上升跡象，美國原油期貨周三 (6 日) 一度大漲逾 3%，每桶價格升破 80 美元，接近 2024 年高點，但隨後價格小幅收窄至，仍徘徊在 80 美元大關。

截稿前，4 月到期的西德州原油期貨上漲 2.32%，至每桶 79.96 美元；5 月到期的布蘭特原油期貨上漲 1.74%，至每桶 83.47 美元。

Tortoise Capital Advisors 的董事總經理 Brian Kessens 表示，汽油和柴油庫存的減少「讓人們對需求面感到非常放心」。此外，美國經濟在第一季看起來更加健康，這對原油市場是有益的。

今年以來，受石油輸出國組織 (OPEC) 減產、中東緊張局勢以及紅海航運中斷 (包括周三一艘大宗商品船遇襲) 的支撐，原油價格一直在緩慢而穩步地走高。

緩慢上漲的步伐壓制市場波動，石油輸出國組織與夥伴國 (OPEC+) 周日同意將現有的減產協議延長至 6 月底，這可能會讓市場收緊並減少庫存。

現貨市場供應緊張的跡像很明顯，美國基準的西德州中質原油近期期貨價格走強，較晚交割的原油溢價 0.99 美元，為 4 個月來新高，不包括波動較大的合約到期日。