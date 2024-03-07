〈能源盤後〉美原油庫存增幅低於預期 今年稍晚可望降息 激勵油價上漲

鉅亨網編譯許家華 2024-03-07 05:58

國際油價周三 (6 日) 上漲，係因沙烏地阿拉伯調漲其最大市場亞洲的原油售價，且在官方數據顯示上周美國原油庫存增幅低於預期後，油價擴大漲幅。

分析師指出，美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 的演說證實今年稍晚仍有可能降息，此點也提供油價上漲的正面背景。

能源商品價格

4 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格上漲 98 美分或 1.3%，收每桶 79.13 美元。

5 月交割的 Brent 原油期貨價格價格上漲 92 美分或 1.1%，報每桶 82.96 美元。

4 月交割的汽油期貨價格上漲 0.8%，收每加侖 2.554 美元。

4 月交割的熱燃油期貨價格上漲 2.2%，收每加侖 2.663 美元。

4 月交割的天然氣價格下跌 1.4%，收每百萬 Btu 1.929 美元。

市場推動力

美國能源資訊局 (EIA) 公布，上周(3/1 止) 美國原油庫存增加 140 萬桶、汽油庫存減少 450 萬桶，而餾分油庫存減少 410 萬桶。

根據 S&P Global Commodity Insights 調查，分析師平均預計上周 (3/1 止) 美國商業原油庫存增加 370 萬桶，為供應量連續第六週增加、汽油庫存減少 230 萬桶，以及餾分油庫存減少 80 萬桶。

分析師表示，產業組織美國石油協會 (API) 周二晚間報告，上周美國原油庫存增加了約 40 萬桶。

分析師指出，成品油庫存大幅下降有助於提振價格。

與此同時，瑞穗證券能源期貨執行董事 Robert Yawger 表示，煉油廠利用率躍升 3.4%，達到產能的 84.9%，「標誌著週轉季節的低點已經到來，煉油廠正大幅提高產量，以迎接夏季駕駛季節。」週轉季節係指春季或秋季既定的大規模維護時期。

稍早，沙烏地阿拉伯國有生產商 Aramco 表示，已將 4 月向亞洲出售的旗艦阿拉伯輕質原油的官方售價調漲 20 美分，至每桶較基準價格高出 1.70 美元。

ING 大宗商品策略師 Ewa Manthey 和 Warren Patterson 指出，這高於市場平均預期每桶約 1.50 美元溢價的結果。

Spartan Capital 首席市場經濟學家 Peter Cardillo 表示，儘管過去幾周石油庫存不斷攀升，油價一直表現出強於預期的力道。「這可能歸因於 OPEC + 延長自願減產，以及提升近期技術實力。另一方面，以色列和哈馬斯之間可能停火，這可能會降低戰爭溢價，從而抑制油價在 80 美元水準上方的上漲力道。」

OPEC + 周日會議決定，將現行自願減產措施 (220 萬桶 / 日) 延續至第二季，符合市場預期。