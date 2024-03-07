鬥爭升級！蘋果終止Epic Games開發者帳號

鉅亨網編譯段智恆 2024-03-07 03:00

《要塞英雄》(Fortnite)遊戲開發商 Epic Games 周三 (6 日) 表示蘋果 (AAPL-US) 已終止其開發者帳戶，這是兩家公司因蘋果應用程式商店收取費用結下樑子以來最新鬥爭升級。

Epic Games 打算利用該開發者帳戶將其線上市集、Epic Games Store 和《要塞英雄》遊戲引入歐洲的 iOS 設備，不過沒想到卻遭蘋果終止其帳戶。就在幾周前，Epic Games 還在 X(前推特) 上發文說「開發者帳戶安全了，我們走吧！」

Epic Games 怒斥蘋果大大違反《數位市場法》(Digital Markets Act, DMA)，也表明蘋果無意允許 iOS 設備上出現真正的競爭。該公司還說，蘋果有意透過此取消除其 App Store 最大的潛在競爭對手。

截稿前，蘋果和歐盟執委會並未立即回應置評請求。

蘋果在今年 1 月趕在最後期限 3 月 7 日之前提出了一些修改建議，以符合 DMA 的某些條件。DMA 旨在讓歐洲用戶更容易在相互競爭的服務之間切換。

蘋果當時表示會允許 iPhone 上有其他應用商店，並讓用戶選擇不使用應用程式內支付系統，但對註冊加入新制度的開發者，每個開發者帳號每年要收取 50 歐分的「核心技術費」 。