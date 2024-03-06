京元電今年營收逐季成長 銅鑼四廠提前動工

鉅亨網記者魏志豪 新竹 2024-03-06 13:52

測試大廠京元電 (2449-TW) 總經理張高薰今 (6) 日表示，已感受客戶需求回籠，加上 AI 晶片客戶需求開出，今年營收可望逐季成長，也因應客戶訂單與產業趨勢發展，會積極擴充產能，銅鑼四廠預計今年底、明年初就會開始動工。

細分各應用，張高薰指出，各應用落底時間不同，目前看到 AI 晶片需求最佳，網通建設變化不會太大，智慧型手機則需視終端消費力道，尤其 AI 手機還須觀察新應用，至於車用則因去年下半年才開始調整，預期下半年會陸續回溫。

另外，台積電 (2330-TW) 積極擴充 CoWoS 產能，今年產能估倍增以上，在先進封裝產能逐步開出下，京元電因承接 WoS 段成品測試 (FT)，訂單也跟著增加，預期相關業務業績也將跟隨趨勢翻倍成長。