京元電、矽格去年Q4營收略降 全年營收雙寫第三高

IC 測試大廠京元電 (2449-TW)、矽格 (6257-TW) 今(8) 日雙雙公布去年營收，受客戶需求進入傳統淡季，兩家業者營收皆較前季略減，全年來看，營收分別達 330.25 億元、154.8 億元，皆改寫歷史第三高紀錄

京元電去年 12 月營收 27.77 億元，月減 2.35%，年減 5.3%，第四季合併營收 85 億元，季減 1.1%，年減 3.96%，累計去年全年 330.25 億元，年減 10.21%，為歷史第三高。

矽格去年 12 月營收 13.48 億元，月增 2.64%，年增 0.96%，是睽違一年以來首度轉為年成長，第四季合併營收 40.14 億元，季減 2.88%，年減 2.98%，累計去年全年營收 154.8 億元，年減 17.2%，為歷史第三高。

矽格表示，去年第四季營收符合預期，12 月雖受年度盤點及年末調整庫存所影響，但 AI 晶片、高速運算晶片 (HPC) 及手機晶片需求持續穩定成長，車用晶片及網通晶片持平。消費電子晶片微幅減少，帶動 12 月營收維持高檔。

展望今年，京元電、矽格皆看好，在 AI 手機發酵下，測試時程將進一步拉長，加上網通需求回溫以及規格升級下，都將推升客戶測試量增加，在應用逐步回穩下，今年營運將優於去年表現。