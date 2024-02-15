京元電今年HPC產能擴增2倍以上 迎AI爆量成長年

測試大廠京元電 ( 2449-TW ) 今 (15) 日舉行開工團拜，公司表示，今年半導體後段封測產能將隨著跟前段 CoWoS 產能擴張，年底產能估較去年擴張 2 倍以上，封測業下半年將迎來真正 AI 年爆量成長，今年的冬天將是半導體業的暖冬年。

為因應客戶產能快速擴增，京元電預計，銅鑼三廠剩餘的三個樓層空間，將快速發包無塵室機電等工程建置，以備客戶下半年進入量產階段，另外，原預期今年底才要發包土建的銅鑼四廠廠房，也需提早一、二個季度發包興建，不然 2025 年恐趕不上客戶對廠房空間的需求。