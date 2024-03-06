【選股邏輯】營收年增由負轉正時股價如何反應?多一步驟回測勝率提升！

鉅亨研報 2024-03-06 11:36

月營收年增率如果大於 0，代表公司相比去年同期成長，所以一般市場會認為這個年增的幅度越大越好，那如果是過去幾期公司營收都在衰退，但本期營收轉好，也就是月營收年增率由負轉正，市場是否會對於這間公司的營運狀況從無感轉樂觀？如果市場樂觀看待後續營運，那是否會反映在股價上？

我們可以在 XQ 回測當使用月營收由負轉正的條件，是否對於股價有正向影響:

從五年的回測數據來看會發現，單純使用月營收年增率由負轉正的條件測試全台股的方向性，就出現了不錯的結果，但是從單月營收由負轉正除了有季節性問題外，也有可能因為單次的業外收入導致出現一次性的成長，因此我們可以改寫條件為: 營收由負轉正，且轉正期數為兩期，來確保營運成長確實是穩定向上，透過這樣回測的結果如下圖：