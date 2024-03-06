【選股邏輯】營收年增由負轉正時股價如何反應?多一步驟回測勝率提升！
鉅亨研報 2024-03-06 11:36
月營收年增率如果大於 0，代表公司相比去年同期成長，所以一般市場會認為這個年增的幅度越大越好，那如果是過去幾期公司營收都在衰退，但本期營收轉好，也就是月營收年增率由負轉正，市場是否會對於這間公司的營運狀況從無感轉樂觀？如果市場樂觀看待後續營運，那是否會反映在股價上？
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我們可以在 XQ 回測當使用月營收由負轉正的條件，是否對於股價有正向影響:
從五年的回測數據來看會發現，單純使用月營收年增率由負轉正的條件測試全台股的方向性，就出現了不錯的結果，但是從單月營收由負轉正除了有季節性問題外，也有可能因為單次的業外收入導致出現一次性的成長，因此我們可以改寫條件為: 營收由負轉正，且轉正期數為兩期，來確保營運成長確實是穩定向上，透過這樣回測的結果如下圖：
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為什麼要關注營收？營收年增率由負轉正會對股價造成甚麼影響？
可以發現報酬率與勝率都有大幅提升，大大減少不必要的交易，來換取更高的勝率。透過 XQ 回測的驗證顯示，月營收由負轉正時說明公司營運轉好，此時股價是會有反應的，除了觀察營運狀況越來越好的公司以外，觀察蛻變股也是另一種可以切入的方法。
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