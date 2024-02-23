京元電去年EPS 4.78元創次高 每股擬配3.2元現金股利
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-02-23 16:14
IC 測試大廠京元電 (2449-TW) 今 (23) 日公布最新財報，受惠客戶需求持穩與業外挹注，去年第四季稅後純益達 15.68 億元，季增 1.91%，年增 4.26%，每股稅後純益 1.29 元，累計全年達 4.78 元。
京元電董事會今日也通過去年盈餘分派，每股擬配發 3.2 元現金股利，配發率 67%，依今日收盤價 94.8 元推算，殖利率約 3.38%，預計共發出 39.13 億元的現金。
展望後市，京元電長期與輝達 (NVDA-US) 合作，手握 AI 晶片晶圓測試大單，加上台積電 (2330-TW)(TSM-US) 積極擴充 CoWoS 產能，京元電也進一步擴充測試產能，相關效益可望在下半年逐步發酵。
京元電去年第四季營收 85 億元，季減 1.1%，年減 3.96%，毛利率 33.41%，季減 2.22 個百分點，年減 0.84 個百分點，營益率 22.81%，季減 1.02 個百分點，年減 0.1 個百分點，稅後純益 15.68 億元，季增 1.91%，年增 4.26%，每股稅後純益 1.29 元。
京元電去年全年營收 330.25 億元，年減 10.22%，毛利率 33.74%，年減 1.7 個百分點，營益率 22.3%，年減 2.62 個百分點，稅後純益 58.4 億元，年減 14.55%，每股稅後純益 4.78 元。
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